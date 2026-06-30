Desde diciembre, JetSMART Colombia comenzará a operar vuelos entre Medellín y Buenos Aires

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, mediante la Disposición 11/2026, autorizó a la empresa de bandera colombiana JetSMART Airlines S.A.S. a explotar servicios regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Medellín (Colombia) – Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery), con siete frecuencias semanales. La nueva compañía iniciará sus operaciones en diciembre de este año.

La autorización representa el ingreso de una nueva aerolínea al mercado argentino en esta ruta internacional. Con su desembarco, JetSMART Colombia competirá con las compañías que actualmente unen Buenos Aires y Medellín, contribuyendo a una mayor oferta de vuelos, más alternativas de horarios y mejores opciones para los usuarios.

La medida se enmarca en la política de Cielos Abiertos impulsada por el Gobierno Nacional, orientada a ampliar la conectividad aérea, fomentar la competencia mediante la incorporación de nuevas aerolíneas y la expansión de las ya existentes, fortalecer el transporte de carga e impulsar el crecimiento económico regional, brindando además más opciones y tarifas competitivas para los pasajeros.

Medellín es un importante centro económico y turístico de la región. Esta ruta fortalecerá los vínculos comerciales y culturales con Argentina, impulsando el turismo, las inversiones y el intercambio productivo.

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