Urundel: estacionó su vehículo en una zona rural para evitar ser descubierto con más de 200 kilos de marihuana

En horas de la madrugada de hoy, gendarmes del Escuadrón 20 “Orán” efectuaba controles vehiculares sobre la Ruta Nacional Nº 34, próximo al Puente Piedras de la localidad de Urundel, cuando fueron alertados sobre la presencia de un auto Renault Fluence que se encontraba escondido entre la maleza.

Al llevar a cabo recorridos, por 500 metros alejado del dispositivo de la Fuerza, los uniformados hallaron el rodado estacionado, con las luces apagadas y ocupado por un hombre.

Se procedió a requisar el interior del vehículo y se descubrió la existencia de 14 bultos, los cuales tenían características similares a los usados para el transporte de estupefacientes.

Los efectivos abrieron los bultos y extrajeron 200 paquetes amorfos, que acondicionaban un total de 214 kilos 230 gramos de cannabis sativa.

La Fiscalía interviniente orientó la detención del involucrado como así también la incautación del estupefaciente, el rodado y demás elementos de interés para la causa, en infracción a la Ley 23.737.

GNA

Más sobre: Urundel.



