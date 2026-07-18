Informe fiscal: ingresos, gastos y resultado del sector público nacional, datos junio de 2026

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe fiscal con análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional con datos a junio de 2026, principales conclusiones:

Resultado fiscal y financiero: durante en junio 2026, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $0,70 billones y financiero de $1,02 billones , tras el pago de intereses de deuda por $0,33 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real de 32,8% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 20,8%.

durante en junio 2026, , tras el pago de intereses de deuda por $0,33 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real de 32,8% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 20,8%. Razones del déficit fiscal: se explican por una caída de 8,5% interanual en los ingresos totales reales (bajas generalizadas en términos reales en casi todos los tributos) frente a un incremento de 3,1% interanual en los gastos totales. El resultado fiscal hubiese sido deficitario aún sin la postergación del vencimiento de Ganancias. El gasto en subsidios energéticos aumentaron 125,4% interanual debido a los efectos de la guerra en Irán. En contraste, los factores que amortiguaron el déficit fueron la caída de 10,0% interanual en el gasto real en salarios de la administración pública nacional por la postergación del pago del aguinaldo y la falta de pago en junio tanto de los salarios como del aguinaldo correspondientes a las Universidades Nacionales, replicando la dinámica del año pasado.

se explican por una caída de 8,5% interanual en los ingresos totales reales (bajas generalizadas en términos reales en casi todos los tributos) frente a un incremento de 3,1% interanual en los gastos totales. El resultado fiscal hubiese sido deficitario aún sin la postergación del vencimiento de Ganancias. El gasto en subsidios energéticos debido a los efectos de la guerra en Irán. En contraste, los factores que amortiguaron el déficit fueron la caída de 10,0% interanual en el gasto real en salarios de la administración pública nacional por la postergación del pago del aguinaldo y la falta de pago en junio tanto de los salarios como del aguinaldo correspondientes a las Universidades Nacionales, replicando la dinámica del año pasado. Metas con el FMI: en la segunda revisión de abril 2026, el FMI flexibilizó las metas fiscales reduciendo la exigencia para junio en $1,60 billones (fijándola en $6,86 billones), mientras que estableció el objetivo de superávit acumulado para diciembre en $16,26 billones. Tras registrar el resultado deficitario de junio 2026, el Gobierno no cumplió la meta de superávit fiscal de mitad de año por una diferencia de $0,57 billones , incluso después de la flexibilización realizada por el FMI. Al proyectar la estacionalidad del año pasado, el Tesoro lograría acumular un total de $10,52 billones al cierre de 2026, faltando $5,74 billones para alcanzar la meta anual exigida por el organismo. Considerando que durante los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza dos tercios del superávit fiscal se concentraron en el primer semestre y apenas un tercio se generó en el segundo, se proyecta un escenario de alta dificultad para alcanzar la meta fiscal consolidada de diciembre 2026.

en la segunda revisión de abril 2026, el FMI flexibilizó las metas fiscales reduciendo la exigencia para junio en $1,60 billones (fijándola en $6,86 billones), mientras que estableció el objetivo de superávit acumulado para diciembre en $16,26 billones. Tras registrar el resultado deficitario de junio 2026, , incluso después de la flexibilización realizada por el FMI. Al proyectar la estacionalidad del año pasado, el Tesoro lograría acumular un total de $10,52 billones al cierre de 2026, faltando $5,74 billones para alcanzar la meta anual exigida por el organismo. Considerando que durante los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza dos tercios del superávit fiscal se concentraron en el primer semestre y apenas un tercio se generó en el segundo, se proyecta un escenario de alta dificultad para alcanzar la meta fiscal consolidada de diciembre 2026. Déficit financiero implícito: el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que el déficit financiero del mes se profundizaría al incluir los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $2,12 billones en junio). En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit de junio 2026 alcanzaría $3,14 billones.

el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que el déficit financiero del mes (ascendiendo a $2,12 billones en junio). En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit de junio 2026 alcanzaría $3,14 billones. Evolución de los ingresos: evidenciaron una caída interanual de 8,5% en términos reales, y de 20,8% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída generalizada en todos los tributos a excepción de Bienes Personales (+10,1% interanual) y "Resto de tributos" (+8,6% interanual). El Impuesto a las Ganancias registró una disminución interanual de 20,4%, un comportamiento que se explica por postergación del vencimiento de este tributo. De todos modos, si los ingresos si se hubiese mantenido en los niveles de junio 2025, habría aportado $402.462 millones adicionales, cifra que de todas formas no habría logrado revertir el resultado fiscal. En el caso de la recaudación de IVA registró un descenso interanual en términos reales de 4,2% (octavo mes consecutivo).

evidenciaron una caída interanual de 8,5% en términos reales, y de 20,8% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado a excepción de Bienes Personales (+10,1% interanual) y "Resto de tributos" (+8,6% interanual). El Impuesto a las Ganancias registró una disminución interanual de 20,4%, un comportamiento que se explica por postergación del vencimiento de este tributo. De todos modos, si los ingresos si se hubiese mantenido en los niveles de junio 2025, habría aportado $402.462 millones adicionales, cifra que de todas formas no habría logrado revertir el resultado fiscal. En el caso de la recaudación de IVA registró un descenso interanual en términos reales de 4,2% (octavo mes consecutivo). Recaudación por comercio exterior: el ingreso por Derechos de Exportación, ya se acumulan 11 caídas interanuales consecutivas como consecuencia de la reducción de retenciones desde julio de 2025 (alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos). Esto se traduce en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de junio 2026) de $2,04 millones respecto a 2025. En paralelo, los ingresos por Derechos de Importación también mostraron una caída, se redujeron 13,8% interanualmente.

el ingreso por Derechos de Exportación, ya se acumulan 11 caídas interanuales consecutivas como consecuencia de la (alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos). Esto se traduce en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de junio 2026) de $2,04 millones respecto a 2025. En paralelo, los ingresos por Derechos de Importación también mostraron una caída, se redujeron 13,8% interanualmente. Gasto público y consolidación del ajuste: registró un incremento real interanual de 3,1%. A pesar del aumento este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la reducción del gasto alcanza 32,8%.

registró un incremento real interanual de 3,1%. A pesar del aumento este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la reducción del gasto alcanza 32,8%. Prestaciones Sociales: respecto a junio 2023 registraron una caída de 14,1%. En esta última comparación, solo Asignación Universal para Protección Social (+77,2%) y Prestaciones del INSSJP (+15,6%) observaron incrementos, aunque no lograron compensar las caídas en el resto de los componentes: Jubilaciones y pensiones contributivas (-7,6%), Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-41,8%), Pensiones no contributivas (-16,3%%) y “Otros programas” (-71,8%).

respecto a junio 2023 registraron una caída de 14,1%. En esta última comparación, solo Asignación Universal para Protección Social (+77,2%) y Prestaciones del INSSJP (+15,6%) observaron incrementos, aunque no lograron compensar las caídas en el resto de los componentes: Jubilaciones y pensiones contributivas (-7,6%), Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-41,8%), Pensiones no contributivas (-16,3%%) y “Otros programas” (-71,8%). Subsidios económicos: registraron una disminución real de 74,7% respecto de junio 2023, pero un alza interanual de 94,9%. Esta última es explicada por el incremento interanual de 125,4% en energía (mayor precio de combustibles para la compra de gas ante el conflicto con Irán) y de 53,8% en transporte. Sin embargo, en los subsidios al transporte, en comparación con junio 2023 caen 38,2% debido a la suspensión de compensaciones tarifarias en el AMBA, acumulando en el primer semestre de 2026 una reducción de 41,2% contra el mismo período de 2023. Esto implicó un recorte de $1,16 billones a pesos constantes de junio 2026, monto equivalente a la mitad la pérdida de recaudación por la reducción de retenciones en el mismo período de 2026 respecto al año anterior, costo fiscal que hubiera permitido financiar dos veces el ajuste aplicado sobre los subsidios al transporte.

registraron una disminución real de 74,7% respecto de junio 2023, pero un alza interanual de 94,9%. Esta última es explicada por el incremento interanual de 125,4% en energía (mayor precio de combustibles para la compra de gas ante el conflicto con Irán) y de 53,8% en transporte. Sin embargo, en los subsidios al transporte, en comparación con junio 2023 caen 38,2% debido a la suspensión de compensaciones tarifarias en el AMBA, acumulando en el primer semestre de 2026 una reducción de 41,2% contra el mismo período de 2023. Esto implicó un recorte de $1,16 billones a pesos constantes de junio 2026, monto equivalente a la mitad la pérdida de recaudación por la reducción de retenciones en el mismo período de 2026 respecto al año anterior, costo fiscal que hubiera permitido financiar dos veces el ajuste aplicado sobre los subsidios al transporte. Gastos de funcionamiento: se registra un ajuste de 31,4% respecto a junio 2023 y de 27,3% al comparar el primer semestre de cada año. Este recorte es explicado principalmente por los salarios de la administración pública nacional (-32,4% en relación con el mismo mes de 2023 y 27,9% en la comparación entre primeros semestres). En junio 2026, se registró una caída de 10,0% interanual en el gasto de salarios debido a que no se ejecutó el pago de los aguinaldos dentro del mes calendario con el objetivo de achicar el déficit fiscal registrado.

se registra un ajuste de 31,4% respecto a junio 2023 y de 27,3% al comparar el primer semestre de cada año. Este recorte es explicado principalmente por los salarios de la administración pública nacional (-32,4% en relación con el mismo mes de 2023 y 27,9% en la comparación entre primeros semestres). En junio 2026, se registró una caída de 10,0% interanual en el gasto de salarios debido a que no se ejecutó el pago de los aguinaldos dentro del mes calendario con el objetivo de achicar el déficit fiscal registrado. Universidades Nacionales: en junio 2026 no se abonaron los salarios ni los aguinaldos correspondientes a junio, repitiendo la dinámica del año pasado y provocando una caída de 93,7% mensual, aunque de 1,4% interanual. Al igual que en la Administración Pública, la liquidación de los salarios y aguinaldos se postergó para inicios de julio con el fin de mostrar un menor déficit fiscal dentro del mes calendario.

en junio 2026 no se abonaron los salarios ni los aguinaldos correspondientes a junio, repitiendo la dinámica del año pasado y provocando una caída de 93,7% mensual, aunque de 1,4% interanual. Al igual que en la Administración Pública, la liquidación de los salarios y aguinaldos se postergó para inicios de julio con el fin de mostrar un menor déficit fiscal dentro del mes calendario. Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 87,2% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación.

Informe completo:

Más sobre: Economia.



