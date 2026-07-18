Gendarmería incautó más de 52 kilos de marihuana, 345 kilos de hojas de coca y 1.500 paquetes de cigarrillos ilegales

Gendarmes de la Sección “Aguas Blancas” del Escuadrón 20 “Orán” ](Salta) y personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia de Fronteras “SITEVIF” advirtieron a través de las cámaras de videovigilancia la existencia de un grupo de personas que trasladaban bultos de grandes dimensiones, en inmediaciones a la costa del Río Bermejo, por lo que los funcionarios se desplazaron hacia el lugar. Los individuos al percatarse de la presencia de los uniformados, descartaron la carga y emprendieron una huida hacia una zona montuosa.

Seguidamente, realizaron un rastrillaje por la zona y constataron la existencia de 21 bultos similares a los usados para el transporte de estupefacientes y mercadería de contrabando.

Tras una inspección más exhaustiva os gendarmes abrieron los bultos y extrajeron del interior: 50 paquetes amorfos que acondicionaban 52 kilos 715 gramos de marihuana, 345 kilos de hojas de coca y 1.500 atados de cigarrillos extranjeros.

Ante estos hallazgos, la Fiscalía interviniente orientó el labrado de las actuaciones en infracción a las Leyes N°23.737 “Estupefacientes” y N°22.415 “Código Aduanero” como así también el decomiso de la totalidad de los elementos encontrados.

GNA

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