Según el INDEC la inflación de junio fue del 1,9%

La inflación perforó finalmente el 2% en junio y se ubicó en el 1,9% tras 10 meses de sostenerse arriba de ese nivel clave, con una fuerte desaceleración del rubro de alimentos y bebidas (+1,3%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En el primer semestre, el índice de precios al consumidor (IPC) acumuló un alza de 16,8%, mientras que la variación interanual subió al 33,5%.

"Es clave la dinámica de alimentos y bebidas (+1,3%). Registró la variación mensual más baja desde junio de 2025 y en Transporte (+1,6%) se observa también una fuerte desaceleración", enfatizó Pedro Martínez Gerber, economista de PxQ, en diálogo con Ámbito (Buenos Aires). El desempeño de este rubro fue clave por la estabilidad del precio de la carne, y si bien hubo un aumento de verduras, fue compensado por la baja de frutas, agregó.

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