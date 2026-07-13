La venta de insumos para la construcción descendió 1,99% mensual desestacionalizada

En junio el Índice Construya (IC), que mide la evolución de las cantidades vendidas al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, exhibió un descenso de 1,99% mensual desestacionalizado y una baja de 0,6% interanual.

A pesar de lo cual, en los primeros seis meses de 2026 las empresas del Grupo Construya lograron despachar al mercado interno 0,5% más de productos que en enero-junio de 2025.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. Integran la asociación: ALUAR - División Elaborados, Grupo Dema, LaterCer S.A. - Cerámica Quilmes S.A, PLAVICON, entre otras.

Es conveniente aclarar que el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) que se publicó está referido al mes de mayo de 2026, por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de junio 2026.

Construya

Es una asociación civil que tiene como objetivo fomentar la construcción y la cultura de la calidad en dicha industria en nuestro país, y agrupa a las empresas nacionales más importantes en la producción y comercialización de materiales. Fue creada en 2002 y se ha convertido en un referente del sector.

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