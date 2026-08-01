Copa Airlines aumentará sus frecuencias semanales a Salta de cara a la temporada de verano

Con la mira puesta en responder a la alta demanda proyectada para las vacaciones de verano y continuar consolidando la integración de la región con el exterior, Copa Airlines incrementará sus operaciones en la provincia de Salta. Durante febrero, la compañía pasará a operar 4 frecuencias semanales desde el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes (SLA) hacia el Hub de las Américas® en Ciudad de Panamá (PTY) conectando con más de 85 destinos en América.

Esta ampliación en la oferta de vuelos representa un paso clave para fortalecer la presencia de la aerolínea en el NOA, en un mercado cada vez más competitivo. La medida busca potenciar el flujo de turismo internacional hacia Salta —un destino estratégico por sus atractivos culturales y naturales—, al tiempo que brinda a los residentes de la provincia una red más ágil de conexiones hacia Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe.

"Salta es una plaza fundamental en nuestra operación dentro del país. Este refuerzo estival refleja el compromiso de seguir acompañando el desarrollo turístico y comercial salteño, ofreciendo opciones de vuelo más convenientes y eficientes que conecten de forma directa al Norte argentino con el resto del continente", destacó Lorena Gasser, Gerenta de Ventas Interior de Argentina de Copa Airlines.

Para los viajeros salteños, volar a través del Hub de las Américas® permite realizar conexiones rápidas sin necesidad de trámites de migración o aduana en tránsito, además de contar con el equipaje chequeado directamente hasta el destino final.

Los pasajes y la programación para los meses de enero y febrero ya se encuentran disponibles a través de copa.com, agencias de viajes y canales oficiales de la aerolínea.

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