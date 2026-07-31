Diego Anzorreguy asumió como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de Salta

Este mediodía se realizó el acto de toma de juramento del abogado Diego Anzorreguy como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 2 de Salta. La ceremonia se llevó a cabo en el salón de la Cámara Federal de Apelaciones y fue presidida por el titular del tribunal, el Dr. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Durante el acto, el magistrado tomó juramento al nuevo juez federal, cuya designación permitirá cubrir una vacante existente en ese fuero.

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, resaltó que la incorporación de Anzorreguy representa "un paso adelante" para completar la integración de la Justicia Federal en la jurisdicción. En ese sentido, afirmó: "detrás de cada nombramiento están los justiciables, que esperan de nosotros la máxima atención y seguridad, y con esta designación contribuimos a responder esa demanda". El magistrado también convocó a fortalecer el trabajo articulado entre las distintas instituciones y remarcó la importancia de la cooperación entre la Justicia Federal, la Justicia Provincial y los organismos del Estado. "Todos tenemos el objetivo común de aportar nuestro esfuerzo para construir una Argentina mejor", concluyó.

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