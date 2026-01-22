Fuerte impulso exportador: Santiago del Estero aumentó un 70% sus envíos de alfalfa

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó la exportación de un total de 4.548 toneladas, destinadas a diversos mercados internacionales, entre los que se destacan Brasil, China, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam.

Durante el año 2025, la provincia de Santiago del Estero registró un crecimiento del 70% en las toneladas de alfalfa certificadas para exportación en comparación con el año 2024.

El organismo sanitario cumple un rol clave en este proceso, certificando la sanidad de la mercadería a través de la emisión de Certificados Fitosanitarios, los cuales avalan el cumplimiento de los requisitos exigidos por los países de destino.

Estas tareas del personal especializado del Centro Regional NOA Sur incluyen inspecciones en sitios habilitados, muestreos y análisis de laboratorio, acciones fundamentales para sostener la competitividad del sector y garantizar el acceso de la producción argentina a los mercados internacionales.

Más sobre: Agropecuario.



