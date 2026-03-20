El SENASA elimina requisitos de presentar habilitaciones municipales y/o provinciales para realizar trámites ante el organismo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) dictó la Resolución 233/2026, mediante la cual se elimina el requisito de presentar habilitaciones municipales y/o provinciales como condición previa para realizar trámites ante el organismo.

Esta disposición se enmarca en el proceso de desregulación y simplificación administrativa impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, orientado a suprimir normas redundantes que generen sobrecostos innecesarios para el sector productivo.

En lugar de centrarse en procedimientos particulares, esta medida adopta un enfoque genérico sobre diversas regulaciones, alcanzando a una amplia gama de registros y habilitaciones de competencia nacional.

El objetivo primordial es evitar la carga administrativa innecesaria y la duplicación de documentación que dificultaba la estandarización de los procedimientos.

Como aspecto fundamental de esta adecuación normativa, el SENASA destaca que el organismo circunscribe sus habilitaciones estrictamente al ámbito de sus competencias sanitarias específicas, lo que permite evitar la superposición de requisitos con otras jurisdicciones locales.

Asimismo, es imperativo aclarar que esta simplificación administrativa no exime a los administrados del cumplimiento de las normativas municipales o provinciales vigentes en materia de seguridad, salubridad, higiene y uso del suelo.

Además, la medida suprime la presentación de dichas habilitaciones como requisito documental ante el organismo nacional, pero mantiene la obligación de los actores de la cadena de observar las leyes locales correspondientes.

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