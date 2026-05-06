La Candelaria: encuentran más de 71 kilos de cocaína dentro de tanques de combustible

Tras una investigación entre Gendarmería, Policía Federal Argentina y la Policía de Salta, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales "Orán" desplegaron un control vial sobre el kilómetro 1.383 de la Ruta Nacional Nº9, localidad de La Candelaria, para interceptar un vehículo sindicado que llevaba sustancias ilícitas.

Al detener la marcha de un camión Mercedes Benz, que viajaba escoltado por un auto Chevrolet Onix ("puntero"), los funcionarios notaron que el acoplado estaba vacío y advirtieron anomalías en la estructura de dos tanques de combustible. Tras esos indicios, los efectivos del Escuadrones 45 “Salta” y 55 "Tucumán" brindaron apoyo y sometieron los depósitos de combustible al escáner móvil, que confirmó la existencia de cuerpos extraños en el interior.

Seguidamente, los uniformados procedieron a descargar los tanques y profundizaron la inspección, de allí se extrajeron 70 paquetes rectangulares que estaban sumergidos. Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína con un peso total de 71 kilos 620 gramos.

Este operativo culminó con la intervención de la Unidad Fiscal Federal de Salta, quién orientó el secuestro del estupefaciente, de ambos vehículos y celulares. Asimismo, dos conductores y un acompañante (mayores de edad) quedaron detenidos.

GNA

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