Dejan abandonada una camioneta cargada con casi una tonelada de hojas de coca

Gendarmes de la Sección "Chalicán" dependiente del Escuadrón 60 "San Pedro" (Jujuy), llevaron a cabo un procedimiento sobre el kilómetro 1.224 de la Ruta Nacional N° 34, en la localidad de Fraile Pintado, Departamento Ledesma, en donde observaron que un vehículo realizó una maniobra evasiva evitando el control y dándose a la fuga.

De inmediato se desplegó una patrulla motorizada siguiendo el recorrido del vehículo, que culminó con el hallazgo de una camioneta Toyota Hilux, abandonada en un camino secundario distante a cuatro kilómetros de la Ruta Nacional N° 34, sin ocupantes ni llave de encendido.

Al momento de la inspección, los funcionarios hallaron 38 bultos conteniendo hojas de coca con un peso total de 958 kilos.

La Unidad Fiscal Federal de Jujuy intervino en el procedimiento y ordenó el secuestro de la droga y del vehículo.

GNA

