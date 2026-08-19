Declararon dos mujeres policías por presuntas irregularidades vinculadas al femicidio de Natalia Cruz

En la causa se encuentran acusados diez efectivos policiales de la Comisaría 7 de Campo Quijano, tras el presunto incumplimiento de medidas de protección y en relación a la confección de un informe presuntamente falso. Están acusados como autores de los delitos de falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real.

La defensa había solicitado la audiencia ya que dos de las policías acusadas en la causa habían decidido prestar declaración ante el juez de Garantías.

Este mediodía así lo hicieron, con el resguardo de las garantías que les asisten como imputadas, sin prestar juramento. Así, ambas dieron sus versiones de lo sucedido en relación a las consignas que debían ser implantadas en el domicilio de Natalia Cruz.

El hecho que dio inicio a esta investigación ocurrió en febrero pasado en la localidad de Campo Quijano, cuando falleció Cruz con la presunta participación de quien fuera su expareja, quien desapareció luego del hecho durante más de diez días.

Según la investigación, la víctima contaba con una orden judicial que disponía una consigna policial fija como medida de protección ante reiterados episodios de violencia de género ejercidos por su expareja. No obstante, la custodia no habría sido implementada, pese a que el personal policial tenía conocimiento de la disposición judicial. Además se sostuvo por parte de la acusación que se habría confeccionado e incorporado un informe policial con datos presuntamente falsos, en el que se dejó constancia de un supuesto intento de cumplimiento de la medida.

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