Abusaba y amenazaba a las hijas menores de su pareja, lo condenaron a nueve años de prisión

Un sujeto resultó condenado en juicio abreviado a la pena de nueve años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual en perjuicio de las hijas de su pareja, con quienes convivió durante varios años. También fue condenado por coaccionarlas para que no hablaran. Los hechos sucedieron en forma reiterada, desde que las dos víctimas tenían 7 y 8 años de edad hasta que cumplieron los 15 y 14, respectivamente. Los abusos tenían lugar cuando la madre de las niñas se encontraba ausente. Para mantener en silencio a sus hijastras, el imputado las amenazaba de muerte.

Las agresiones cesaron cuando el sujeto fue excluido del hogar a raíz de una denuncia por violencia de género radicada por su pareja, madre de las menores.

En el marco del juicio abreviado pleno, el sujeto reconoció los hechos por los cuales llegó a juicio, aceptó los términos del acuerdo y la pena solicitada. Las partes, en tanto, renunciaron a recurrir el fallo.

El juez del distrito Centro (Salta), Gabriel González, homologó el acuerdo por entender que resultaba jurídicamente viable. Condenó al imputado y ordenó su inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1. Dispuso que sea revisado por un médico, que realice tratamiento psicológico y que se le extraigan muestras para su inscripción en los Banco de Datos Genéticos correspondientes.

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