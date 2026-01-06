Cuando empiezan las clases en las provincias del NOA

El calendario Escolar para el 2026 fue confirmado este lunes por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Además de la ratificación de las fechas de inicio y cierre de clases, ya se conocen las fechas de las vacaciones de invierno para cada una de las provincias.

En Catamarca, las clases iniciarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

En Jujuy, las clases comenzarán el 25 de febrero, el receso de invierno se desarrollará entre el 13 y el 24 de julio, y el ciclo finalizará el 18 de diciembre.

En La Rioja, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

En Salta , el inicio del ciclo lectivo será el 2 de marzo, el receso de invierno se extenderá del 13 al 24 de julio, y las clases finalizarán el 18 de diciembre.

En Santiago del Estero, las clases comenzarán el 18 de febrero, el receso invernal será entre el 20 y el 31 de julio, y el ciclo lectivo concluirá el 18 de diciembre.

En Tucumán, las clases comenzarán el 2 de marzo, se interrumpirán por el receso invernal entre el 13 y el 24 de julio, y finalizarán el 18 de diciembre.

