LA ANMAT recomienda retirar de la venta al público a dos conocidos productos destinados a lactantes

La ANMAT informó que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes.

La medida fue tomada debido a la posible presencia de la toxina Cereulida, producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Los productos afectados son:

Productos de elaboración nacional

Provincia de Santa Fé Fórmula láctea para lactantes en polvo Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO Presentación: 400 g RNE N°: 21-114032 RNPA N°: 21-130136 Lotes y fechas de vencimiento : Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026 Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027 Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027 Fórmula láctea para lactantes en polvo Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO Presentación: 800 g RNE N°: 21-114032 RNPA N°: 21-130136 Lotes y fechas de vencimiento: Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026 Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027 Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027 Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027 Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027 Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027 Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027 Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027



Producto importado

Origen: Suiza Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes Marca: Nestlé Alfamino Presentación: 400 g RNE N°: 00-014591 RNPA N°: 079-00-022965 Lote y fecha de vencimiento : Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027



La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación - síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

La ANMAT se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

Por todo lo expuesto la ANMAT recomienda:

A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.

A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: Servicios.alconsumidor@ar.nestle.com.

A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.

