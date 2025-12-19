Creación de videos con inteligencia artificial: OpenAI lanza Sora en Argentina

OpenAI trae la aplicación Sora a Argentina, convirtiéndolo en uno de los primeros países de América Latina en acceder a esta experiencia de creación de video con IA de próxima generación. Argentina es el hogar de una comunidad creativa vibrante y OpenAI está entusiasmada de apoyar la próxima ola de narrativa visual. Como parte del lanzamiento de ayer, la aplicación Sora también estará disponible en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Desde su lanzamiento, la aplicación Sora ha tenido un impulso y una adopción increíbles, superando el millón de descargas en menos de cinco días. Los creadores ya han producido cientos de millones de videos imaginativos y originales y Sora ha continuado expandiéndose más allá de su lanzamiento inicial en EE. UU. y Canadá hacia mercados selectos en Asia. A medida que Sora llega a más personas, ahora también en América Latina, creadores, artistas y narradores cotidianos de la región podrán dar vida a su imaginación, transformando ideas del texto al video.

La aplicación Sora está disponible para todos en Argentina en sora.com, iOS y Android.

Hecha para la creatividad

Impulsada por Sora 2, el modelo avanzado de generación de video de OpenAI, la aplicación te permite:

Generar videos convincentes, hiperrealistas y artísticos;

Remixar creaciones de otros y compartir nuevas interpretaciones;

Descubrir nuevos clips en un feed de Sora personalizado y ajustable;

Proyectarte a ti mismo y a tus amigos en cualquier escena a través de la función “Personajes”, tras una breve grabación única de video y audio en la aplicación para verificar tu identidad y capturar tu apariencia.

La aplicación Sora es compatible con el idioma español, lo que permite a las personas crear videos que reflejen la cultura, el humor y el estilo local.

“Personajes" ha sido una de las funciones más queridas entre los primeros usuarios. Hace que Sora no sea solo una herramienta creativa, sino una forma nueva y lúdica de interactuar y conectar con amigos. Ahora puedes crear personajes de tu vida y de tu imaginación: tu gato, un peluche, un garabato o un personaje original soñado en Sora.

Lanzando Sora de forma responsable desde el primer día

Comprometidos con la construcción de producto de manera segura y responsable, Sora explica las medidas de seguridad implementadas:

Diseño del feed centrado en la creatividad, no en el scroll infinito: Por defecto, te muestra el contenido fuertemente orientado hacia las personas que seguís o con las que interactúas y priorizamos videos que el modelo considera que tenes más probabilidades de usar como inspiración para tus propias creaciones. No estamos optimizando para el tiempo de permanencia en el feed, y diseñamos explícitamente la aplicación para maximizar la creación, no el consumo. Se pueden encontrar más detalles en nuestra Filosofía del Feed.

Por defecto, te muestra el contenido fuertemente orientado hacia las personas que seguís o con las que interactúas y priorizamos videos que el modelo considera que tenes más probabilidades de usar como inspiración para tus propias creaciones. No estamos optimizando para el tiempo de permanencia en el feed, y diseñamos explícitamente la aplicación para maximizar la creación, no el consumo. Se pueden encontrar más detalles en nuestra Filosofía del Feed. Controla tu apariencia: Con “Personajes”, tienes el control de tu imagen de principio a fin con Sora. Decidís quién puede usar tu Personaje y puedes revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento. Los videos que contienen tu Personaje, incluidos los borradores creados por otras personas, pueden ser vistos por ti en cualquier momento.

Con “Personajes”, tienes el control de tu imagen de principio a fin con Sora. Decidís quién puede usar tu Personaje y puedes revocar el acceso o eliminar cualquier video que lo incluya en cualquier momento. Los videos que contienen tu Personaje, incluidos los borradores creados por otras personas, pueden ser vistos por ti en cualquier momento. Marcas de agua en el contenido de Sora: Los videos de Sora incluyen una marca de agua visible y animada. Lo más importante es que cada video de Sora también lleva una marca de agua digital invisible C2PA, una firma estándar de la industria que no se puede eliminar ni agregar a videos que no sean de Sora. Esto deja claro qué videos provienen genuinamente de Sora.

Los videos de Sora incluyen una marca de agua visible y animada. Lo más importante es que cada video de Sora también lleva una marca de agua digital invisible C2PA, una firma estándar de la industria que no se puede eliminar ni agregar a videos que no sean de Sora. Esto deja claro qué videos provienen genuinamente de Sora. Filtros de seguridad: Medidas de seguridad de última generación sobre el contenido que se permite generar, habilitando a los narradores a explorar una amplia gama de formatos creativos —desde comedia y acción hasta drama, comedias románticas, dibujos animados y animación— mientras se restringe la creación de violencia gráfica realista, contenido íntimo, contenido engañoso, figuras públicas vivas y otras categorías.

Medidas de seguridad de última generación sobre el contenido que se permite generar, habilitando a los narradores a explorar una amplia gama de formatos creativos —desde comedia y acción hasta drama, comedias románticas, dibujos animados y animación— mientras se restringe la creación de violencia gráfica realista, contenido íntimo, contenido engañoso, figuras públicas vivas y otras categorías. Restricciones para adolescentes: Tenemos protecciones más sólidas para usuarios menores de 18 años, incluyendo límites predeterminados sobre cuántas generaciones pueden ver los adolescentes por día en el feed y permisos más estrictos para este grupo. Además de nuestros sistemas de seguridad automatizados, contamos con equipos de moderadores humanos para revisar rápidamente casos de acoso y otros problemas según se reporten. Contamos con controles parentales de Sora a través de ChatGPT para que los padres puedan anular los límites de scroll infinito, desactivar la personalización del algoritmo, así como gestionar la configuración de mensajes directos.

