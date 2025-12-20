El Gobierno Nacional subastará terrenos del ex programa Procrear que estaban destinada a viviendas sociales

A través de las Resoluciones 498/2025, 499/2025 y 500/2025 publicadas este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional inició el proceso de subastas públicas de predios en el marco de la liquidación del ex programa PROCREAR. En este sentido, se informaron las subastas públicas de los predios Estación Buenos Aires en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Paraná en la provincia de Entre Ríos; y Parque Federal en la capital de la provincia de Santa Fe.

Estas operaciones se realizarán bajo la modalidad de subasta pública electrónica a través del portal COMPR.AR, en cumplimiento de la normativa vigente y con intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), organismo que determina el valor base de cada inmueble.

El predio Estación Buenos Aires está ubicado en Avenida Suarez y Luna en CABA y posee una superficie de 2903,77m². En este sentido, se estableció como precio base para la subasta del inmueble la suma de USD 2.977.941. En tanto, el predio Parque Federal se ubica en la Avenida Belgrano 5000, entre calles Padilla y Agustín Delgado, Ciudad de Santa Fe. Este predio cuenta con 6.418,47 m2 y tiene como precio base de subasta US$ 3.649.310,34. Por último, el predio Paraná está ubicado en la Avenida Ejército 2751 entre Pablo H. Crausaz y Gral. José María Sarobe, Ciudad de Paraná. Se trata de un predio de 49.990,56 m2 un precio base de subasta de U$S 966.187,72.

