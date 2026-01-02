Continúan las infracciones a conductores por incumplimientos a las normas de tránsito

Efectivos de seguridad vial de la Policía de Salta, durante el 31 de diciembre y el 1 de enero controlaron más de 6.500 vehículos en distintos puntos fijos y móviles en rutas y calles de la provincia. Es así que detectaron 721 infractores a las normativas viales en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Realizaron más de 4.100 test de alcoholemia en la provincia y sancionaron a 105 conductores por circular con graduación alcohólica.

En controles, encontraron a un hombre con pedido de captura de Buenos Aires quién fue detenido.

Cabe destacar que se reforzaron los controles preventivos de seguridad vial en toda la provincia a fin de reducir la siniestralidad y mortalidad en el tránsito.

