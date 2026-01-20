Construcción: el 59% de los encuestados de la Región NOA afirmó que su actividad fue inferior a la de doce meses atrás

Los resultados de la 27ª edición del Estudio de Opinión Construya (EOC) indican que a nivel Nacional el 62% de los participantes experimentaron una disminución en su nivel de actividad con respecto al año anterior.

En todas las regiones del país la mayoría de las respuestas señalaron que la actividad experimentó una contracción en los últimos doce meses.

En la Región NOA 59% sostuvo que su actividad disminuyó, 17% que se mantuvo y 24% vio un aumento de su actividad.

El EOC de alcance nacional se llevó adelante entre el 31 de octubre y el 25 de noviembre de 2025.

Participaron 407 profesionales de la cadena de valor de todo el país.

En la Región NOA los problemas más importantes fueron:

Mayor costo construcción (22%);

Menor disponibilidad de financiamiento (21%);

Baja demanda del mercado (15%);

4º Menor inversión en obras privadas (10%).

En la región del NOA los encuestados consideraron que los facilitadores más relevantes fueron:

Crecimiento de la actividad económica (24%);

Crecimiento obras privadas (15%);

Construcción como refugio de valor (13%);

Mayor disponibilidad de financiamiento (11%).

Al clasificar por regiones, la importancia de las obras privadas nuevas medianas y pequeñas continuó siendo la más relevante en casi todas (excepción: NOA). Pero la dominancia fue menor, observándose una mayor importancia relativa de las obras grandes nuevas privadas, que casi igualaron a las refacciones/ampliaciones en algunas regiones.

En la Región del NOA, 40% consideró a las refacciones/ampliaciones como la tipología que más impulso le da a su actividad, seguida por las obras grandes nuevas privadas (30%) y por las obras privadas nuevas medianas y pequeñas (27%).

El principal método de ahorro para los entrevistados continuó siendo la construcción, con 29% del total de las respuestas (-7 puntos porcentuales respecto de la medición anterior). El segundo lugar fue para las acciones (25%); en tercer lugar, quedó el dólar estadounidense (17%) y en cuarto lugar lo ocuparon los bonos públicos (11%). A continuación, aparecieron los plazos fijos (7%), las criptomonedas (3%) y los depósitos bancarios en general (3%).

Del total de encuestados, 23% consideró a la rentabilidad y otro 23% al tiempo de retorno de la inversión, como los principales drivers al momento de invertir en construcción, seguidos por costo y financiamiento (17%) y ubicación (14%). En quinto lugar, se ubicó la calidad (11%); en sexto lugar quedaron los proyectos sostenibles (6%). *

Y tamaño/tipo de proyecto concentró 4% de las respuestas, y la normativa/regulación vigente, 2%.

* Este concepto engloba impacto ambiental, eficiencia energética, uso de energías renovables, espacios verdes, gestión de residuos.

Los materiales innovadores marcan tendencia para 39% de los encuestados. En tanto, otro 32% señaló a la sostenibilidad como una de las tendencias con creciente relevancia en la industria de la construcción. Y otro 17% consideró a la digitalización.

Por su parte, 8% eligió a la integración de la automatización y robótica, y otro 4% al enfoque en salud y seguridad.

Los encuestados señalaron que es difícil acceder a financiamiento (57% del total) o prácticamente inaccesible (32%). Por su parte, 10% respondió que es moderadamente accesible y sólo 1% de los encuestados consideró que el financiamiento es muy accesible.

Entre los encuestados, 34% indicó que se autofinancia y otro 26% respondió que no utiliza herramientas de financiamiento.

En tanto, 18% señaló que hace uso del financiamiento otorgado por los proveedores, y 13% refirió a los fideicomisos.

Los préstamos a largo plazo en pesos y dólares alcanzaron participaciones de 5% y 4%, respectivamente.

