IV Fiesta de la Vendimia de Cachi y el Alto Valle Calchaquí

En el corazón de los Valles Calchaquíes, a 2400 metros sobre el nivel del mar, donde el sol y la altitud forjan etiquetas de identidad única, Cachi se prepara para una celebración que pone en valor su tradición vitivinícola y la excelencia de la producción de extrema altura.

Durante tres jornadas, el municipio será escenario de una agenda que integrará cocina regional, degustaciones, música en vivo, y experiencias en bodegas, convocando a productores, artesanos y artistas en torno a una de las actividades económicas más representativas del territorio.

La programación comenzará el viernes 10 de abril, a las 20 horas, con los denominados “Fogones del Vino” en la tradicional calle Suárez. Será una velada dedicada al maridaje entre el arte, los sabores locales y la música, donde los asistentes podrán disfrutar de un desfile de indumentaria de autor e intervenciones artísticas en un espacio diseñado para celebrar las tradiciones del Alto Valle.

La jornada central tendrá lugar el sábado 11 de abril, a partir de las 18, con la participación de más de 20 stands de bodegas y productores de vinos de autor. Durante la tarde, la plaza y sus alrededores cobrarán vida con una feria gastronómica y la presentación de las academias de danza Tusuy Kakchi, Juntando Sueños y Allpapuyo, ofreciendo un espectáculo que combinará ritmos tradicionales y contemporáneos para acompañar las catas.

El domingo 12, el cierre estará marcado por la apertura de los establecimientos locales. Estas experiencias permitirán a los visitantes recorrer viñedos, conocer los procesos de elaboración y disfrutar de degustaciones guiadas en contacto directo con el paisaje. Cabe destacar que, durante todo el fin de semana, diversos alojamientos de la zona ofrecerán promociones especiales para quienes deseen prolongar su estadía y disfrutar de la tranquilidad del entorno natural.

La entrada al evento es libre y gratuita, mientras que los interesados en las degustaciones podrán adquirir la copa oficial de la fiesta por un valor de $25.000. Asimismo, buscando fomentar el pernocte en la región, diversos hoteles adheridos brindarán descuentos exclusivos para las noches del 10 y 11 de abril.

Sec. Prensa Salta

Más sobre: Cachi.



