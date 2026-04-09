Concursos públicos para cubrir cargos de médicos auxiliares y uno de juez de Garantías en el Poder Judicial de Salta

La Corte de Justicia de Salta llamó a concurso público para cubrir tres vacantes en el Servicio Médico Forense. Los cargos a concursar son: un médico auxiliar especialista en medicina legal, un médico auxiliar especialista en psiquiatría, ambos para el Distrito Judicial del Centro; y un médico auxiliar especialista en psiquiatría para el Distrito Judicial de Orán.

El plazo de inscripción se abrirá el lunes 13 de abril a las 8 y concluirá el martes 21 de abril a las 12 hs. Las presentaciones se realizarán de manera virtual a través del procedimiento informático establecido por la institución.

Juez de Garantías

El Consejo de la Magistratura de Salta convocó a concurso público para cubrir el cargo de juez de Garantías 1 del Distrito Judicial del Centro.

El periodo de inscripción será desde el 20 de abril hasta el 04 de mayo de 2026 a las 13 hs. El trámite se inicia a través del Portal Digital del Consejo (POD); posteriormente, los postulantes deberán presentarse personalmente —con turno previo— para entregar la documentación original en la sede del Consejo en Ciudad Judicial o en las Secretarías Administrativas de los distritos de Metán, Joaquín V. González, Orán o Tartagal, en el horario de 8 a 13.

Los aspirantes deben cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos en el artículo 154 de la Constitución Provincial y el reglamento interno del organismo.

Según el cronograma oficial, la instancia escrita de la entrevista será el 10 de junio de 2026 a las 8 hs, y la instancia oral se realizará el 25 de junio de 2026 a las 9. El enunciado temático para los exámenes ya se encuentra disponible para consulta y descarga en el portal digital del Consejo.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono (0387) 4258000 (internos 1180 al 1186) o vía correo electrónico a concursos@cmagistraturasalta.gov.ar. También pueden consultar todos los detalles y reglamentos en la página web oficial www.cmagistraturasalta.gov.ar.

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