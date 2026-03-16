Ante la proximidad del mundial de fútbol, Copa Airlines potencia la conectividad de Salta

Copa Airlines, que desde septiembre de 2025 conecta a Salta con el continente a través del Hub de las Américas en Panamá, continúa fortaleciendo su oferta de destinos internacionales para los viajeros salteños. La aerolínea inauguró cuatro rutas en 2025, Tucumán, San Diego en EE.UU., Puerto Plata y Los Cabos, y retomó sus vuelos a Salvador y Santiago de los Caballeros, destinos a lo largo de América que ahora son fácilmente accesibles desde Salta.

Este fortalecimiento de la red de Copa Airlines se ve respaldado por el reciente reconocimiento de la firma global Cirium, que por undécima vez la distinguió como la “Aerolínea más puntual de Latinoamérica”. Con un excepcional índice de puntualidad del 90.75% en 2025, el más alto de todo el continente americano y el segundo a nivel mundial, Copa Airlines reafirma su compromiso de ofrecer un servicio confiable y de clase mundial a los pasajeros salteños.

Copa Airlines conecta Salta con el continente con vuelos los días martes, jueves y domingos. El vuelo CM732 sale del Aeropuerto Internacional de Tocumen a las 16:40 p.m. (hora local) y llega al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 a.m. del día siguiente. El vuelo de regreso, CM733, opera los lunes, miércoles y viernes, saliendo a las 2:01 a.m. y aterrizando en Panamá a las 5:30 a.m. (hora local).

La provincia se suma a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Tucumán, operando un promedio de 72 vuelos semanales a Argentina. Actualmente, la Aerolínea opera en promedio más de 380 vuelos diarios a través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde conecta a más de 85 destinos en 32 países de Norte, Centro y Sudamérica y el Caribe.

Norteamérica y el Caribe, más cerca que nunca

Desde Salta, el continente norte está al alcance de la mano. La red de Copa Airlines a través de Panamá abre las puertas hacia las ciudades más importantes de América. Cuenta con 17 destinos en Estados Unidos, entre ellos Atlanta, Chicago, Las Vegas, San Diego, New York, conexión a Canadá hacia Toronto y Montreal, sumado a una extensa conectividad con México y destinos paradisíacos en el Caribe.

Lorena Gasser, Gerenta de Ventas para el Interior de Argentina de Copa Airlines, destacó la importancia del regreso a la provincia: “La ruta de Salta ha demostrado un increíble potencial desde su inauguración. Estamos felices de seguir invirtiendo en la conectividad de la provincia, ofreciendo a los salteños acceso directo a paraísos caribeños y Estados Unidos por ejemplo. Conectar al norte argentino con nuestra extensa red de destinos, y hacerlo con la confiabilidad que nos caracteriza, es nuestra mayor satisfacción”.

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