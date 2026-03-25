Actualizan el precio y los puntos de distribución de la garrafa social en toda la provincia de Salta

El gobierno salteño informó que el precio de venta al público de la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura será de $19.000 en los puntos de distribución y en los puntos de las empresas.

La actualización moderada es resultado de un nuevo acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Salta y las empresas distribuidoras Gas del Norte y ML Logística y Distribución.

Las garrafas están disponibles en puntos de distribución oficiales ubicados en barrios, municipios y departamentos de toda la provincia, asegurando cobertura territorial y cumplimiento de las normas de seguridad.

Cronograma Salta Capital:

Lunes 9.00 a 9.30 — CIC Bº Sta. Cecilia. Martín Fierro esq. J. Darienzo — YPF GAS 8.30 a 9.00 — Bº Patricia Heitman Centro Vecinal. Mza C lote 13 — YPF GAS 9.00 a 9.30 — Bº 15 de Setiembre. Cafrune y Eva Perón — YPF GAS 10.00 a 10.30 — CIC Unión Armada Argentina esq. J.M. Mirau — YPF GAS 11.00 a 11.30 — Bº Círculo I. Mza I lote 30 — YPF GAS 11.00 a 11.45 — Bº Castañares. La Casona — YPF GAS 11.00 a 11.30 — Bº Juan Manuel de Rosas. Mz. LL. Av. 17 de Junio y Av. Perón — YPF GAS 12.00 a 12.30 — Bº Mosconi. Ctro. Vecinal. Elio Alderete 2950 — YPF GAS 12.30 a 13.15 — Bº Lamadrid. Ctro. de Jubilados. Dean Funes esq. Carlos Forest — YPF GAS 13.15 a 13.45 — Ctro. Vec. Bº Vicente Sola. (Mitre 2498) — YPF GAS 14.00 a 15.00 — Vª Luján. Ctro. Vecinal. 12 de Octubre 2211 — YPF GAS



Miércoles 8.30 a 9.00 — CIC Bº Constitución — AUTOGAS 9.15 a 9.45 — Bº Santa Rita (garita de la virgen) — AUTOGAS 10.00 a 10.30 — Bº Progreso. Lote 25 (Asentamiento) — AUTOGAS 13.00 a 13.30 — Bº Atocha — YPF GAS 14.30 a 15.00 — Iglesia Bº San Rafael — AUTOGAS 15.15 a 15.45 — Asunción. Centro Vecinal. Mz. 283 Lote 1 — AUTOGAS 16.00 a 16.30 — Villa Lavalle. Bajada de Lavalle. Av. J.M. de Rosas — AUTOGAS



Jueves 8.30 a 9.00 — Bº 20 de Junio. Fernando Martín Miranda 2300 — AUTOGAS 9.15 a 9.45 — Bº La Colina. Plaza — AUTOGAS 10.00 a 10.30 — Villa Angelita. Vicario Zambrano 84 — AUTOGAS 11.00 a 11.30 — CIC Bº La Lonja. Delegación Municipal — YPF GAS 12.00 a 12.30 — Vº Costanera. Centro Vecinal — YPF GAS 14.00 a 14.30 — Bº Ampliación Juanita. Costa Rica Mza 9 Lote 11 — AUTOGAS 14.15 a 14.45 — Bº 6 de Setiembre. Juana Fowlis 2040 — AUTOGAS 15.00 a 15.15 — Bº Floresta Norte. Plaza El Triángulo. Hermenegildo Diez esq. A. Fabregas — AUTOGAS 15.30 a 16.00 — Bº Floresta. Centro de Salud — AUTOGAS 16.00 a 16.30 — Bº Scalabrini Ortíz. Ctro. Vec. Arturo Jauretche esq. Mar de Bering — YPF GAS 16.00 a 16.30 — Bº Autódromo. Av. Autódromo esq. Menditegui — YPF GAS



Viernes 8.30 a 9.00 — Vª Lavalle. Plaza Outes. Calles: Outes y San Miguel — AUTOGAS 8.30 a 9.00 — Vª Asunción. Centro Vecinal. Mz. 283 Lote 1 — AUTOGAS 9.15 a 9.45 — Bº Palermo I. Plaza. Frente a la Parroquia San Ezequiel Moreno — AUTOGAS 10.00 a 10.30 — Bº Gustavo Leguizamón. Salón de Usos Múltiples (SUM) (Mz 424 E Lote 1) — AUTOGAS 10.45 a 11.15 — San Luis. Plaza de Villa Esmeralda — AUTOGAS 10.45 a 11.15 — Bº Bicentenario. Mza C (transformador) — AUTOGAS 11.30 a 11.45 — Bº Solís Pizarro. Calle: Los Papagayos. Frente al control del colectivo — AUTOGAS



Municipios del interior

Cronograma de distribución:

Lunes : Cachi, Joaquín V. González, Urundel, Vaqueros.

: Cachi, Joaquín V. González, Urundel, Vaqueros. Martes : Campo Quijano, Campo Santo.

: Campo Quijano, Campo Santo. Miércoles: El Bordo, El Carril, General Coronel Cornejo, General Güemes, La Poma, La Silleta, La Viña, Las Lajitas, Metán.

Jueves : Aguaray, Angastaco, Animaná, Molinos, Orán, Pichanal, Río Piedras, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Rosario de Lerma, San Carlos, Seclantás.

: Aguaray, Angastaco, Animaná, Molinos, Orán, Pichanal, Río Piedras, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Rosario de Lerma, San Carlos, Seclantás. Viernes: Cerrillos, Chicoana, Colonia Santa Rosa, Coronel Moldes, General Ballivián, General Mosconi, Guachipas, La Caldera, La Merced, San Agustín.

Es importante destacar que el cronograma de distribución en los municipios del interior se organiza de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia, las empresas distribuidoras y cada municipio. Por este motivo, ante eventuales modificaciones en los días o puntos de entrega, recomiendan a los vecinos consultar la información actualizada a través de los canales oficiales de cada localidad.

Sec. Prensa Salta

*imagen de archivo e ilustrativa

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