Actualizan el precio y los puntos de distribución de la garrafa social en toda la provincia de Salta
25/03/2026
El gobierno salteño informó que el precio de venta al público de la garrafa de 10 kg del programa Garrafa Federal y Segura será de $19.000 en los puntos de distribución y en los puntos de las empresas.
La actualización moderada es resultado de un nuevo acuerdo entre el Gobierno de la Provincia de Salta y las empresas distribuidoras Gas del Norte y ML Logística y Distribución.
Las garrafas están disponibles en puntos de distribución oficiales ubicados en barrios, municipios y departamentos de toda la provincia, asegurando cobertura territorial y cumplimiento de las normas de seguridad.
Cronograma Salta Capital:
- Lunes
- 9.00 a 9.30 — CIC Bº Sta. Cecilia. Martín Fierro esq. J. Darienzo — YPF GAS
- 8.30 a 9.00 — Bº Patricia Heitman Centro Vecinal. Mza C lote 13 — YPF GAS
- 9.00 a 9.30 — Bº 15 de Setiembre. Cafrune y Eva Perón — YPF GAS
- 10.00 a 10.30 — CIC Unión Armada Argentina esq. J.M. Mirau — YPF GAS
- 11.00 a 11.30 — Bº Círculo I. Mza I lote 30 — YPF GAS
- 11.00 a 11.45 — Bº Castañares. La Casona — YPF GAS
- 11.00 a 11.30 — Bº Juan Manuel de Rosas. Mz. LL. Av. 17 de Junio y Av. Perón — YPF GAS
- 12.00 a 12.30 — Bº Mosconi. Ctro. Vecinal. Elio Alderete 2950 — YPF GAS
- 12.30 a 13.15 — Bº Lamadrid. Ctro. de Jubilados. Dean Funes esq. Carlos Forest — YPF GAS
- 13.15 a 13.45 — Ctro. Vec. Bº Vicente Sola. (Mitre 2498) — YPF GAS
- 14.00 a 15.00 — Vª Luján. Ctro. Vecinal. 12 de Octubre 2211 — YPF GAS
- Miércoles
- 8.30 a 9.00 — CIC Bº Constitución — AUTOGAS
- 9.15 a 9.45 — Bº Santa Rita (garita de la virgen) — AUTOGAS
- 10.00 a 10.30 — Bº Progreso. Lote 25 (Asentamiento) — AUTOGAS
- 13.00 a 13.30 — Bº Atocha — YPF GAS
- 14.30 a 15.00 — Iglesia Bº San Rafael — AUTOGAS
- 15.15 a 15.45 — Asunción. Centro Vecinal. Mz. 283 Lote 1 — AUTOGAS
- 16.00 a 16.30 — Villa Lavalle. Bajada de Lavalle. Av. J.M. de Rosas — AUTOGAS
- Jueves
- 8.30 a 9.00 — Bº 20 de Junio. Fernando Martín Miranda 2300 — AUTOGAS
- 9.15 a 9.45 — Bº La Colina. Plaza — AUTOGAS
- 10.00 a 10.30 — Villa Angelita. Vicario Zambrano 84 — AUTOGAS
- 11.00 a 11.30 — CIC Bº La Lonja. Delegación Municipal — YPF GAS
- 12.00 a 12.30 — Vº Costanera. Centro Vecinal — YPF GAS
- 14.00 a 14.30 — Bº Ampliación Juanita. Costa Rica Mza 9 Lote 11 — AUTOGAS
- 14.15 a 14.45 — Bº 6 de Setiembre. Juana Fowlis 2040 — AUTOGAS
- 15.00 a 15.15 — Bº Floresta Norte. Plaza El Triángulo. Hermenegildo Diez esq. A. Fabregas — AUTOGAS
- 15.30 a 16.00 — Bº Floresta. Centro de Salud — AUTOGAS
- 16.00 a 16.30 — Bº Scalabrini Ortíz. Ctro. Vec. Arturo Jauretche esq. Mar de Bering — YPF GAS
- 16.00 a 16.30 — Bº Autódromo. Av. Autódromo esq. Menditegui — YPF GAS
- Viernes
- 8.30 a 9.00 — Vª Lavalle. Plaza Outes. Calles: Outes y San Miguel — AUTOGAS
- 8.30 a 9.00 — Vª Asunción. Centro Vecinal. Mz. 283 Lote 1 — AUTOGAS
- 9.15 a 9.45 — Bº Palermo I. Plaza. Frente a la Parroquia San Ezequiel Moreno — AUTOGAS
- 10.00 a 10.30 — Bº Gustavo Leguizamón. Salón de Usos Múltiples (SUM) (Mz 424 E Lote 1) — AUTOGAS
- 10.45 a 11.15 — San Luis. Plaza de Villa Esmeralda — AUTOGAS
- 10.45 a 11.15 — Bº Bicentenario. Mza C (transformador) — AUTOGAS
- 11.30 a 11.45 — Bº Solís Pizarro. Calle: Los Papagayos. Frente al control del colectivo — AUTOGAS
Municipios del interior
Cronograma de distribución:
- Lunes: Cachi, Joaquín V. González, Urundel, Vaqueros.
- Martes: Campo Quijano, Campo Santo.
- Miércoles: El Bordo, El Carril, General Coronel Cornejo, General Güemes, La Poma, La Silleta, La Viña, Las Lajitas, Metán.
- Jueves: Aguaray, Angastaco, Animaná, Molinos, Orán, Pichanal, Río Piedras, Rivadavia Banda Norte, Rivadavia Banda Sur, Rosario de Lerma, San Carlos, Seclantás.
- Viernes: Cerrillos, Chicoana, Colonia Santa Rosa, Coronel Moldes, General Ballivián, General Mosconi, Guachipas, La Caldera, La Merced, San Agustín.
Es importante destacar que el cronograma de distribución en los municipios del interior se organiza de manera conjunta entre el Gobierno de la Provincia, las empresas distribuidoras y cada municipio. Por este motivo, ante eventuales modificaciones en los días o puntos de entrega, recomiendan a los vecinos consultar la información actualizada a través de los canales oficiales de cada localidad.
Sec. Prensa Salta
*imagen de archivo e ilustrativa
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