Tucumán: evoluciona favorablemente un recién nacido abandonado y encontrado en la RP 302

El Hospital Eva Perón de la capital tucumana informó que el recién nacido hallado en la Ruta Provincial 302 evoluciona favorablemente, internado en el Servicio de Neonatología bajo monitoreo permanente y se encuentra clínicamente estable.

Según el parte oficial emitido desde el Ministerio de Salud, a cargo de Luis Medina Ruiz, y del hospital Eva Perón, el pequeño presenta parámetros vitales dentro de los rangos normales para su edad gestacional, no requiere asistencia respiratoria, tolera alimentación por succión y evoluciona favorablemente bajo control del equipo médico. El hospital continúa realizando los estudios y controles correspondientes, conforme a los protocolos establecidos, manteniendo la intervención y comunicación con las autoridades competentes.

El director del hospital, Gerardo Murga, brindó detalles sobre el ingreso del bebé: “El sábado, aproximadamente a las 19.30 horas, ingresó a la guardia un bebé de sexo masculino traído por dos personas, quienes relataron que fue encontrado al costado de la Ruta 302. Al momento de su ingreso, el recién nacido fue asistido por el personal de guardia de Neonatología, donde se le brindaron las primeras medidas de atención y cuidado. Se solicitaron estudios de laboratorio y se activaron los protocolos correspondientes para su identificación, incluyendo el registro de huellas palmo-plantares, además de la intervención del Servicio Social y la asesoría jurídica del hospital para realizar las actuaciones pertinentes”.

El bebé es un varón de 3.140 kilogramos que, según examen físico, correspondería a una edad gestacional de entre 38 y 39 semanas. “Morfológicamente está bien, no presenta malformaciones y actualmente se alimenta en forma espontánea con leche de fórmula”, explicó Murga.

El director señaló que el recién nacido fue encontrado sin ropa en un descampado, lo que provocó un cuadro de hipotermia al momento del ingreso. “Fue necesario recuperar su temperatura corporal para estabilizar sus funciones vitales. Presentaba algunas laceraciones en el costado derecho del cuerpo, pero sin gravedad”, detalló.

Asimismo, indicó que el bebé aún tenía el cordón umbilical, que no había sido cortado con elemento quirúrgico, sino que presentaba signos de tracción. “Esto generó la retracción de los vasos y evitó que se desangrara”, explicó.

Respecto al parto, el profesional señaló que no hay indicios de que haya sido institucional. “En los partos institucionales el cordón se corta y se coloca un clam, el cual no estaba presente y si la madre estuvo acompañada o no, lo desconocemos”, agregó.

En cuanto a la madre, que aún no ha sido localizada, el director aclaró que la búsqueda tiene un fin sanitario y no punitivo. “En el puerperio existen riesgos vinculados al sangrado o a procesos infecciosos. Queremos localizarla por su estado de vulnerabilidad y para que reciba la evaluación médica y el acompañamiento necesario en estas circunstancias tan particulares”, explicó.

Finalmente, Murga expresó: “Creo que esto fue un milagro, la Ruta 302 es muy extensa y que una persona haya encontrado a un bebé a pocas horas de nacer, en ese lugar y en ese momento, realmente es un milagro”.

El Hospital Eva Perón informó que comunicará oportunamente cualquier novedad relevante respecto a la evolución clínica del recién nacido.

