Talento salteño en la exploración espacial: ROVIK-1 desarrollado por alumnos de la UNSa y la UCASAL obtiene un destacado segundo puesto internacional

El rector de la Universidad Nacional de Salta, Mg. Miguel Nina, y la vicerrectora, Dra. María Rita Martearena, realizaron un reconocimiento al equipo interdisciplinario que desarrolló ROVIK-1, un rover que obtuvo el segundo lugar en la categoría Pro de la Competencia Internacional de Rovers Astromóviles, realizada en el marco de la 2° Conferencia Latinoamericana de Ciencia y Espacio de la International Academy of Astronautics (IAA), realizado recientemente en la capital salteña.

El equipo está integrado por estudiantes de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y la Universidad Católica de Salta (UCASAL), quienes trabajaron de manera articulada en el diseño, construcción, programación y puesta a prueba del vehículo, consolidando una experiencia de innovación tecnológica, investigación aplicada y trabajo interdisciplinario.

Por la UNSa participaron Candelaria Rodríguez (Licenciatura en Ciencias Biológicas), Juan Diego Duarte Arias, Roby William Serrano y Kevin Emmanuel Quicho (Ingeniería Electromecánica), además de Diego Puzio (Licenciatura en Ciencias de la Comunicación). El equipo se completó con estudiantes de UCASAL: María Gisel Chávez y Morena Micaela Aramayo Rojo (Ingeniería en Telecomunicaciones), junto a Juan Esteban Yurquina (Ingeniería Informática).

Actualmente, el proyecto avanza hacia nuevas aplicaciones en sectores estratégicos como el agropecuario, minero y de seguridad, incorporando herramientas de inteligencia artificial para el análisis de datos, la automatización de procesos y el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a problemáticas concretas.

Este reconocimiento pone en valor el potencial de la formación universitaria, la investigación aplicada y la articulación interinstitucional para impulsar desarrollos tecnológicos con impacto en la región y fortalecer la capacidad de innovación del sistema universitario.

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