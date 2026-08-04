La Provincia elimina el depósito en garantía para facilitar el cambio de titularidad del servicio eléctrico

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta aprobó una nueva medida destinada a facilitar el acceso a las políticas provinciales de asistencia vinculadas a los servicios públicos. A partir de esta decisión, los beneficiarios del Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados y de los subsidios provinciales de agua y energía eléctrica para personas en situación de carencia quedarán exceptuados de constituir el depósito en garantía exigido para efectuar el cambio de titularidad del servicio eléctrico, siempre que acrediten residencia efectiva en el inmueble.

La resolución surge a partir de la experiencia obtenida durante la implementación del Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados. En ese proceso, el Ente detectó que numerosos usuarios reunían las condiciones para acceder a los beneficios, pero no podían completar el trámite debido a que el suministro eléctrico se encontraba a nombre de otra persona y el cambio de titularidad implicaba afrontar un depósito en garantía que, en muchos casos, representaba una dificultad económica.

Los relevamientos realizados por el Organismo permitieron identificar 7.043 usuarios que se encontraban en esta situación, motivo por el cual se impulsó una medida que elimina este obstáculo para quienes acrediten su condición de beneficiarios y el uso legítimo del inmueble donde residen.

La medida alcanza a quienes accedan al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados y a los subsidios provinciales destinados a personas en situación de carencia, manteniéndose vigentes los restantes requisitos establecidos para el cambio de titularidad del suministro eléctrico.

Con esta decisión, el Ente continúa eliminando barreras administrativas y económicas que dificultaban el acceso a los beneficios provinciales, fortaleciendo las herramientas de acompañamiento impulsadas por el Gobierno de la Provincia y garantizando que la asistencia llegue de manera efectiva a quienes más la necesitan.

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