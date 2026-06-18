Análisis de los ingresos, gastos y resultados del Sector Público Nacional a mayo de 2026

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe fiscal con análisis de los ingresos, gastos y resultados del sector público nacional con datos a mayo de 2026, aquí las principales conclusiones:

Superávit fiscal y financiero: d urante en mayo 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $0,48 billones, tras el pago de intereses de deuda por $1,45 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 31,5% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 12,6%. Si consideramos el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la caída del gasto fue 29,8% contra una reducción de los ingresos en 8,9%.

urante en mayo 2026, el Sector Público Nacional (SPN) logró un superávit primario de $1,92 billones y un superávit financiero de $0,48 billones, tras el pago de intereses de deuda por $1,45 billones. El proceso de ajuste sobre el gasto público iniciado en 2024 se consolida, evidenciando este mes una reducción real del 31,5% en el gasto total respecto al mismo período de 2023, compensando así la caída de los ingresos del 12,6%. Si consideramos el acumulado de los primeros cinco meses de 2026, la caída del gasto fue 29,8% contra una reducción de los ingresos en 8,9%. Déficit financiero implícito: el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo positivo por $0,48 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $1,74 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $1,26 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado desde enero 2024 alcanzaría $44,56 billones.

el Tesoro Nacional continúa priorizando la emisión de títulos en pesos capitalizables durante sus licitaciones. Esto significa que, aunque el resultado financiero del mes arrojó un saldo positivo por $0,48 billones, si se incluyen los intereses capitalizados en LECAP, BONCAP y DUALES (ascendiendo a $1,74 billones en ese mes), el resultado financiero se tornaría deficitario en $1,26 billones. En consecuencia, al considerar estos intereses, el déficit acumulado desde enero 2024 alcanzaría $44,56 billones. Evolución real de ingresos: los ingresos totales ascendieron a $14,53 billones, evidenciando una caída interanual de 4,1% en términos reales, y de 12,6% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída generalizada en todos los tributos a excepción de Bienes Personales que mostró un incremento interanual de 33,9% pero sosteniendo una caída de 74,0% respecto a mayo 2023. Asimismo, el Impuesto a las Ganancias registró una suba interanual del 29,5%, un comportamiento que se explica por el ingreso de los saldos correspondientes a las declaraciones juradas del período 2025 para aquellas sociedades que efectuaron su cierre de balance en el mes de diciembre. Por su parte, el rubro "Resto de tributos" se mantuvo estable al caer apenas 0,9%, pero sosteniendo una reducción de 15,7% en relación con mayo 2023 debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024.

los ingresos totales ascendieron a $14,53 billones, evidenciando una caída interanual de 4,1% en términos reales, y de 12,6% comparando con 2023. Este fenómeno es explicado por una caída generalizada en todos los tributos a excepción de Bienes Personales que mostró un incremento interanual de 33,9% pero sosteniendo una caída de 74,0% respecto a mayo 2023. Asimismo, el Impuesto a las Ganancias registró una suba interanual del 29,5%, un comportamiento que se explica por el ingreso de los saldos correspondientes a las declaraciones juradas del período 2025 para aquellas sociedades que efectuaron su cierre de balance en el mes de diciembre. Por su parte, el rubro "Resto de tributos" se mantuvo estable al caer apenas 0,9%, pero sosteniendo una reducción de 15,7% en relación con mayo 2023 debido a la exclusión del Impuesto PAIS, descontinuado a finales de 2024. Recaudación por comercio exterior: la recaudación por Derechos de Exportación volvió a contraerse como resultado de la reducción de retenciones (-38,0% interanual). Cabe considerar que desde julio de 2025 rige una baja en las alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos, lo que se tradujo en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de mayo 2026) de $1,58 millones respecto a 2025 y $0,36 en relación con 2023 (año de sequía). En paralelo, los Derechos de Importación también mostraron una caída, se redujeron 24,4% interanualmente y 26,2% respecto a mayo 2023, asociada principalmente a la estabilización en niveles elevados de las importaciones de Bienes de Consumo (+0,8% interanual en abril) y Vehículos automotores (+3,0% interanual) al mismo tiempo que se observan caídas en las importaciones de Bienes de Capital (-5,9% interanual), Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-17,4% interanual).

la recaudación por Derechos de Exportación volvió a contraerse como resultado de la reducción de retenciones (-38,0% interanual). Cabe considerar que desde julio de 2025 rige una baja en las alícuotas para oleaginosas, cereales y algunos productos cárnicos, lo que se tradujo en una merma de la recaudación del primer trimestre (a precios constantes de mayo 2026) de $1,58 millones respecto a 2025 y $0,36 en relación con 2023 (año de sequía). En paralelo, los Derechos de Importación también mostraron una caída, se redujeron 24,4% interanualmente y 26,2% respecto a mayo 2023, asociada principalmente a la estabilización en niveles elevados de las importaciones de Bienes de Consumo (+0,8% interanual en abril) y Vehículos automotores (+3,0% interanual) al mismo tiempo que se observan caídas en las importaciones de Bienes de Capital (-5,9% interanual), Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-17,4% interanual). IVA : la recaudación de este tributo registró un descenso interanual en términos reales de 9,5% (séptimo mes consecutivo). Esto implicó un recorte en su participación sobre el total, que se ubicó en 16,7% de los ingresos totales durante mayo 2026.

: la recaudación de este tributo registró un descenso interanual en términos reales de 9,5% (séptimo mes consecutivo). Esto implicó un recorte en su participación sobre el total, que se ubicó en 16,7% de los ingresos totales durante mayo 2026. Gasto público y consolidación del ajuste: el gasto total del SPN fue de $12,61 billones en el mes, representando una reducción real interanual de 2,2%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 31,5%.

el gasto total del SPN fue de $12,61 billones en el mes, representando una reducción real interanual de 2,2%. Este resultado refleja la consolidación del ajuste iniciado en 2024, ya que frente al mismo mes de 2023 la contracción del gasto es de 31,5%. Prestaciones Sociales: en mayo 2026 se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado, aunque se contrajeron 9,7% respecto de mayo 2023. En esta última comparación, solo Asignación Universal para Protección Social (+95,8%) y Prestaciones del INSSJP (+7,9%) observaron incrementos en comparación con mayo 2023 que lograron compensar las caídas en el resto de los componentes: Jubilaciones y pensiones contributivas (-1,3%), Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-29,1%), Pensiones no contributivas (-24,4%) y “Otros programas” (-49,5%). Este último rubro se agrupan políticas como Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores, Potenciar Trabajo y Acompañar. Varios programas fueron suspendidos, reducidos o sus montos licuados; Potenciar Trabajo mantuvo su valor sin variaciones en 2024 y 2025, afectando el poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar está congelada desde julio 2024.

en mayo 2026 se mantuvieron en los mismos niveles del año pasado, aunque se contrajeron 9,7% respecto de mayo 2023. En esta última comparación, solo Asignación Universal para Protección Social (+95,8%) y Prestaciones del INSSJP (+7,9%) observaron incrementos en comparación con mayo 2023 que lograron compensar las caídas en el resto de los componentes: Jubilaciones y pensiones contributivas (-1,3%), Asignaciones Familiares Activos, Pasivos y otras (-29,1%), Pensiones no contributivas (-24,4%) y “Otros programas” (-49,5%). Este último rubro se agrupan políticas como Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores, Potenciar Trabajo y Acompañar. Varios programas fueron suspendidos, reducidos o sus montos licuados; Potenciar Trabajo mantuvo su valor sin variaciones en 2024 y 2025, afectando el poder adquisitivo. La Tarjeta Alimentar está congelada desde julio 2024. Universidades Nacionales: incremento interanual de 78,5% debido a la regularización en mayo 2026 de un desfase contable en los salarios de noviembre 2025. Esta normalización moderó la contracción acumulada de los primeros cinco meses alcanzando -10,9% respecto a 2023. Sin embargo, al comparar el acumulado del período noviembre 2025 a mayo 2026 contra el período equivalente de noviembre 2022 a mayo 2023, la caída real alcanza 25,1%. En paralelo, tras el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 que en diciembre de 2025 declaró inaplicable la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno presentó un recurso extraordinario el 17 de abril, dejando la definición final en manos de la Corte Suprema de Justicia.

incremento interanual de 78,5% debido a la regularización en mayo 2026 de un desfase contable en los salarios de noviembre 2025. Esta normalización moderó la contracción acumulada de los primeros cinco meses alcanzando -10,9% respecto a 2023. Sin embargo, al comparar el acumulado del período noviembre 2025 a mayo 2026 contra el período equivalente de noviembre 2022 a mayo 2023, la caída real alcanza 25,1%. En paralelo, tras el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 que en diciembre de 2025 declaró inaplicable la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno presentó un recurso extraordinario el 17 de abril, dejando la definición final en manos de la Corte Suprema de Justicia. Subsidios : registraron una disminución real del 74,7% respecto de mayo 2023, traccionadas por el subsidios energéticos (-18,5% interanual y -79,8% contra mayo 2023) y por el desplome del 48,0% en transporte respecto a mayo 2023. Esta última baja responde a la suspensión de las compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, acumulando en los primeros cinco meses de 2026 una contracción del 41,9% respecto de igual período de 2023, lo que equivale a un recorte de $926.804 millones constantes de mayo 2026. Este ajuste fiscal representa 1,7 veces la pérdida de recaudación que sufrió el Estado por la reducción de retenciones en el mismo lapso. Es decir, resignar esos ingresos por derechos de exportación costó el equivalente a casi dos veces todo el recorte aplicado sobre los subsidios al transporte.

: registraron una disminución real del 74,7% respecto de mayo 2023, traccionadas por el subsidios energéticos (-18,5% interanual y -79,8% contra mayo 2023) y por el desplome del 48,0% en transporte respecto a mayo 2023. Esta última baja responde a la suspensión de las compensaciones tarifarias en el AMBA vía SUBE, acumulando en los primeros cinco meses de 2026 una contracción del 41,9% respecto de igual período de 2023, lo que equivale a un recorte de $926.804 millones constantes de mayo 2026. Este ajuste fiscal representa 1,7 veces la pérdida de recaudación que sufrió el Estado por la reducción de retenciones en el mismo lapso. Es decir, resignar esos ingresos por derechos de exportación costó el equivalente a casi dos veces todo el recorte aplicado sobre los subsidios al transporte. Gasto de capital (obra pública): la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 84,0% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación.

la inversión en obra pública mostró una caída interanual real del 84,0% respecto al mismo mes de 2023, evidenciando que aún no hay recuperación. Gastos de funcionamiento: los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 24,4% respecto al mismo mes de 2023 (-26,5% comparando los primeros cinco meses de cada año). Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 23,0% en relación con 2023.

los gastos de funcionamiento mantienen un ajuste de 24,4% respecto al mismo mes de 2023 (-26,5% comparando los primeros cinco meses de cada año). Esta reducción es fundamentalmente explicada por los salarios de la administración pública nacional que siguen perdiendo contra la inflación, observando una caída 23,0% en relación con 2023. Metas con el FMI: en la segunda revisión de abril 2026, el FMI flexibilizó las metas fiscales reduciendo la exigencia para junio en $1,60 billones (fijándola en $6,86 billones), mientras que estableció el objetivo de superávit acumulado para diciembre en $16,26 billones. A pesar de este esquema y considerando la estacionalidad del año pasado (donde los primeros cinco meses de 2025 aportaron el 58,6% del resultado anual), el Tesoro acumularía un superávit fiscal de $12,03 billones al cierre de 2026. En consecuencia, el Gobierno enfrenta necesita aumentar el superávit en al menos $4,23 billones para cumplir con la meta anual exigida por el organismo.

Informe completo:

Más sobre: Economia.



