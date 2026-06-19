Industria de la Construcción: el 60% de los encuestados en la Región NOA registró una caída de la actividad y se moderan las expectativas de recuperación

La 28ª edición del Estudio de Opinión Construya (EOC) reflejó un escenario desafiante para la construcción. A nivel nacional la caída de la actividad fue del 67%, junto a un bajo optimismo respecto de la medición anterior.

Entre 60% y 77% de los entrevistados en cada una de las regiones indicó que su nivel de actividad fue inferior en la comparación interanual (donde la mayoría reportó una baja superior a 20% anual).

En la Región NOA el 60% sostuvo que su actividad disminuyó y el 40% que se mantuvo. Ningún encuestado con operaciones en esta zona del país consideró que su actividad fue mayor en términos interanuales.

El EOC de alcance nacional se llevó adelante entre el 17 de abril y el 8 de mayo del 2026. Participaron 370 profesionales de la cadena de valor de todo el país.

En la Región NOA, el 27% dijo esperar una mejora, 40% respondió que no habrá cambios en su actividad y 33% indicó que la misma será inferior.

La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde tuvieran actividad.

En la región del NOA las restricciones más significativas correspondieron a: baja demanda del mercado (25%), menor disponibilidad del financiamiento (21%), escasez de mano de obra calificada (11%), mayor costo de la construcción (11%) y demora de aprobación municipal (11%).

La selección de la región de actividad es múltiple, es decir que los encuestados podían elegir todas las regiones donde tuvieran actividad.

En la región del NOA los encuestados consideraron que los facilitadores más relevantes fueron seis: construcción como refugio de valor (29%), crecimiento de obras privadas (13%), mayor disponibilidad de financiamiento (13%), crecimiento de la actividad económica (10%), disminución del precio del metro cuadrado (10%) y menor presión impositiva (10%).

Al clasificar por regiones, la importancia de las obras privadas nuevas medianas y pequeñas fue mayoritaria en Buenos Aires, Centro, Cuyo y NOA (en este último caso, igualando la proporción de respuestas con refacción/ampliación). En la Patagonia, la mayoría señaló a la obra pública, en segundo lugar, a las obras privadas nuevas medianas y pequeñas, y en tercer lugar a las obras privadas grandes y a la refacción/ampliación. En tanto, en el NEA, la tipología más elegida fue la refacción/ampliación, dejando atrás las obras privadas grandes, las obras privadas medianas y pequeñas y las obras públicas, en ese orden.

En la región NOA, 40% consideró a las obras privadas nuevas medianas y pequeñas y otro 40% señaló a las refacciones/ampliaciones como la tipología que más impulso le da a su actividad, seguidas por las obras grandes nuevas privadas con el restante 20%.

En esta oportunidad, el principal método de ahorro para los entrevistados fueron las acciones y en segundo lugar la construcción. En tercer lugar se ubicaron los bonos públicos (18%).

En cuarto lugar quedó el dólar estadounidense (12%).

Luego aparecieron los plazos fijos (7%), las criptomonedas (3%) y los depósitos bancarios en general (3%). En estos tres instrumentos no hubo modificaciones de las proporciones de respuestas con respecto a la segunda EOC de 2025.

Entre los encuestados, 23% consideró a la rentabilidad (ídem. respecto a la encuesta de noviembre 2025) y otro 22% señaló al tiempo de retorno de la inversión, entre los factores más relevantes al momento de invertir en construcción, seguidos por costo y financiamiento (19%) y ubicación (18%).

En quinto lugar se mantuvo la calidad (11%; sin cambios). En sexto lugar quedaron los proyectos sostenibles (4%). *

Tamaño/tipo de proyecto concentró 2% de las respuestas, y la normativa/regulación vigente, sólo 1%.

* Este concepto engloba impacto ambiental, eficiencia energética, uso de energías renovables, espacios verdes, gestión de residuos.

Entre las tendencias dentro de la industria, los materiales innovadores continuaron siendo los más señalados, concentrando 39% de las respuestas (ídem. medición de noviembre 2025).

Por su parte, 24% señaló a la sostenibilidad como una de las tendencias con creciente relevancia en la industria de la construcción. Este factor perdió 8 puntos porcentuales de importancia con respecto a la medición de noviembre de 2025

En tanto, la digitalización concentró 21% de las respuestas, la integración de la automatización y robótica otro 12% y el enfoque en salud y seguridad se mantuvo sin cambios, con 4% del total.

La autofinanciación continuó siendo la modalidad preponderante al momento de financiar el negocio (39%). Asimismo, 28% indicó que no utiliza herramientas de financiamiento.

A la inversa, la proporción de encuestados que manifestó financiarse con proveedores se mantuvo en 18% del total, y la que dijo hacer uso del financiamiento proveniente de fideicomisos bajó a 10% con respecto a noviembre 2025.

En tanto, los préstamos a largo plazo en pesos se mantuvieron con 5% de las respuestas.

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