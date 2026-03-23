Rescatan un flamenco y lo devuelven a su hábitat natural

Efectivos policiales de la División Delitos Rurales y Ambientales de la capital tucumana rescataron un ejemplar de Flamenco conocido también como Phoenicopterus. El hecho ocurrió en la localidad de La Florida, distante a 20 kms al este de la capital.

De acuerdo a lo establecido por la ley provincial de Protección de Flora y Fauna Silvestre toda persona que mantenga cautivo un animal silvestre (que no pertenece a su hábitat) incurre en una infracción a esta normativa.

Esta situación fue comunicada y se le explicó al propietario del domicilio donde estaba el ave, ubicada en el barrio La Cancha, quien procedió a hacer entrega del animal de forma voluntaria.

En el caso tomó intervención la Dirección de Flora y Fauna Silvestre que avaló dicho procedimiento e indicó que el flamenco sea devuelto a su hábitat natural.

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