Cómo será el servicio de SAETA para el lunes y martes

Este lunes 23 y el martes 24 de marzo, jornadas en que se cumplirán un feriado puente turístico y el feriado nacional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el servicio del transporte público de pasajeros de SAETA trabajarán con un diagrama horario típico de día domingo.

En ambas jornadas los usuarios podrán seguir la ubicación de los coches a través de SAETA APP que permite observar en tiempo real la localización de las unidades dentro del mapa de su recorrido. SAETA APP puede descargarse gratuitamente desde Google Play y Apple Store.

Las distintas líneas retomarán su diagrama habitual a partir de la cero hora del miércoles 25.

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