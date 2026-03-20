Pagos de hoy viernes de la ANSES
20/03/2026 - Actualizado: 19/03/2026
Hoy viernes 20 de marzo finalizan los pagos de jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo; en tanto, continúan los de la Asignación por Embarazo e inician aquellas jubilaciones y pensiones que superen un haber. Todas estas prestaciones poseen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. Asimismo, empieza el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- Titulares con documentos finalizados en 9 cobran su haber y el bono de 70 mil pesos.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1 cobran su haber.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- Titulares con documentos concluidos en 9.
Asignación por Embarazo
- Titulares con documentos finalizados en 8.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos terminados en 0 y 1.
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