Milei: "ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa"

Durante su exposición en Hungría, Javier Milei dijo que la Argentina atraviesa una "fiebre del oro" en materia energética y se ofreció como un socio confiable para abastecer a Europa.

En su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el presidente puso el foco en el potencial exportador argentino: "Por dar un ejemplo, ahora Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad energética de Europa. Estamos viviendo una fiebre del oro en inversiones de energía; imagínense que para 2030 exportaremos arriba de 30.000 millones de dólares por año", proyectó.

"Europa buscó durante años la independencia energética; nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable, con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", subrayó.

Además, aseguró haber aplicado un ajuste de 15 puntos del PBI en seis meses y sostuvo que, a partir de esas medidas, la pobreza se redujo del 57% al 30%. Y ratificó su objetivo de terminar con la inflación antes de finalizar su mandato y destacó la baja del riesgo país como un factor de atracción de inversiones.

"Argentina vuelve a ocupar un lugar de protagonismo, no desde la imposición, sino desde el ejemplo y desde lo que tiene para ofrecerle al mundo, impulsando un movimiento más amplio que busca recuperar la grandeza de América sobre la base de la libertad", exclamó.

En su afán de seguir al pie de la letra la agenda de su aliado político Donald Trump, indicó: "Seguramente antes de mitad de año, con el liderazgo de ese gran hombre que es Donald Trump, probablemente veamos a Cuba libre".

fuente: MinutoUno

Más sobre: Actualidad.



