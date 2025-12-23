Lesa Humanidad: identificaron en Tucumán los restos de Roque Raúl Argañaraz, desaparecido en 1977

El Juzgado Federal N°1 de Tucumán confirmó el miércoles pasado la identificación de parte de los restos óseos de Roque Raúl Argañaraz, trabajador rural secuestrado y desaparecido durante el terrorismo de Estado en Tucumán en febrero de 1977. La identificación fue posible a partir de estudios antropológicos y genéticos realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en el marco de la investigación sobre localización de fosas comunes e identificación de personas desaparecidas realizada en los predios militares del ex Centro Clandestino de Detención (CCD) Arsenal Miguel de Azcuénaga.

Roque Raúl Argañaraz tenía 34 años al momento de su secuestro. Vivía en la localidad de Macío, departamento Monteros, donde trabajaba como jornalero para el Ingenio Santa Rosa en actividades relacionadas al cultivo de la caña de azúcar.

En las causas de lesa humanidad en las que se investiga el secuestro y la desaparición de Argañaraz, participan la Fiscalía Federal N°1 de Tucumán, subrogada actualmente por el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de esa ciudad, Rafael Vehils Ruiz, con la intervención de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), coordinada por el fiscal general subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, Pablo Camuña, y con la colaboración de la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el secretario Patricio Agustín Rovira.

Secuestro, cautiverio y muerte de Roque Raúl Argañaraz

El 18 de febrero de 1977, en horas de la madrugada, un grupo integrado por más de 20 hombres armados, encapuchados y vestidos con uniformes militares, irrumpió en el domicilio de la familia Argañaraz en la zona de Macío, en búsqueda de Roque Raúl Argañaraz. Tanto él como su hermano Carlos Daniel fueron sacados por la fuerza de la vivienda, con las manos atadas y los ojos vendados.

Tras sus secuestros, se determinó que los hermanos fueron trasladados, primero, al CCD que funcionó en el ex Ingenio Nueva Baviera en la localidad de Famaillá, donde fueron identificados por Emma del Valle Aguirre, víctima en otra causa por delitos de lesa humanidad.

Posteriormente, fueron llevados al CCD Arsenal Miguel de Azcuénaga, uno de los principales centros de detención, tortura y exterminio que funcionaron en Tucumán durante la última dictadura.

En ese lugar, Roque Raúl Argañaraz fue visto por la víctima Alberto Argentino Augier. Según esos testimonios, Argañaraz murió en la sala de torturas mientras era sometido al método conocido como “submarino”. Otro sobreviviente, Juan Martín Martín, declaró que supo que el trabajador rural estuvo secuestrado allí en el mismo período que él, en febrero de 1977.

En el caso de Carlos Daniel Argañaraz, fue interrogado bajo torturas en distintos lugares de cautiverio. En uno de ellos, ubicado en la zona de Tafí Viejo, pudo escuchar la voz de su hermano a través de un altoparlante, aunque nunca logró comunicarse con él. Luego de tres meses y diez días de cautiverio, Carlos fue trasladado en el baúl de un automóvil y abandonado a unos tres kilómetros de Simoca, desde donde regresó caminando a su casa. En cuanto a Roque Raúl Argañaraz, su familia no volvió a obtener información sobre su destino pese a los trámites y denuncias realizadas, y permaneció desaparecido hasta la reciente identificación.

La identificación

Los restos de Roque Raúl Argañaraz fueron hallados en una fosa común de inhumación clandestina y quema, en predios de la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, situada al norte de San Miguel de Tucumán. Durante excavaciones de búsqueda iniciadas en 2011 se encontraron y exhumaron restos óseos correspondientes a múltiples víctimas.

De 13 personas cuyos restos óseos habían sido hallados en esas condiciones, se identificaron por entonces a 12, faltando uno de ellos de ese grupo. Debido a que varios restos no identificados presentaban grados importantes de carbonización fueron reservados hasta que los avances científicos permitieran nuevos análisis genéticos. Todavía se espera más avances tecnológicos en este sentido para continuar identificando restos óseos quemados recuperados en Arsenales.

En diciembre de 2025, el EAAF presentó un informe integrado antropológico y genético que permitió identificar los restos pertenecientes a Roque Raúl Argañaraz, con una probabilidad superior al 99,99%, a partir de la comparación con una muestra aportada por un hermano de la víctima.

En base a esos resultados, el Juzgado Federal Nº1 de Tucumán declaró formalmente su identidad y ordenó la inscripción de su defunción como ocurrida en febrero de 1977, como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (1975/1983).

Así, en la provincia de Tucumán ya son 152 las personas que estaban desaparecidas que pudieron ser identificadas.

Investigaciones penales en curso

Roque Raúl Argañaraz es víctima en dos universos de causas por crímenes de lesa humanidad en curso de investigación atento los criterios investigativos planteados. Uno, conocido como “Zona de Operaciones” (Expte. FTU N° 24584/2016) y el otro “Arsenales 3° grupo” (Expte. FTU N° 8562/2022). Ambas investigaciones están a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 y de la Oficina Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), a cargo de los fiscales y funcionarios del MPF ya mencionados.

Uno de los ejes centrales investigativos de la Oficina Tucumán de la PCCH es continuar e impulsar medidas orientadas a la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado sufrido en la provincia. Estas tareas se llevan adelante con los equipos de trabajo de dicha oficina en articulación con peritos, partes y diferentes instituciones.

