LATAM suspende la ruta Tucumán – Lima por costos aeroportuarios en Perú

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, confirmó que la empresa LATAM suspendió los vuelos que conectaban la provincia con Lima, Perú, y remarcó que se trata de una decisión ajena al Gobierno local.

“El Gobierno de la Provincia no tiene ninguna responsabilidad; al contrario, hemos trabajado hasta último momento para sostener esta ruta”, aseguró el funcionario, al tiempo que explicó que la medida responde a cuestiones comerciales vinculadas a una sobretasa aeroportuaria que encarece las operaciones en la capital peruana.

Abad destacó que la Provincia realizó importantes esfuerzos para atraer y consolidar la presencia de la aerolínea, incluyendo campañas promocionales e inversiones estratégicas. “Lamentablemente, son factores externos los que han llevado a esta suspensión, pero vamos a seguir gestionando para revertirla”, subrayó.

En la misma línea, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, señaló que la decisión de LATAM se enmarca en una pérdida de competitividad frente a otras aerolíneas que operan en la región. “No es una situación aislada; en Lima ya se levantaron varias rutas, lo que refleja el impacto de esta política tarifaria”, explicó.

Amaya detalló que, una comitiva oficial viajó a Perú para mantener reuniones con actores políticos e institucionales. Entre los encuentros, destacó el diálogo con la dirigentes peruanos quienes manifestaron su interés en la problemática y su compromiso de revisar la medida en caso de acceder al gobierno.

Además, se llevaron a cabo reuniones con directivos de LATAM, quienes valoraron las gestiones del Gobierno tucumano, y con representantes del ámbito legislativo y organismos vinculados al transporte aéreo, donde se evidenció un amplio rechazo a la sobretasa aplicada en el aeropuerto de Lima.

Finalmente, las autoridades coincidieron en que el contexto político de Perú, marcado por cambios institucionales y un proceso electoral en curso, genera incertidumbre pero también abre la posibilidad de revisar las políticas actuales.

Mientras tanto, Tucumán continuará impulsando gestiones diplomáticas y técnicas para recuperar la ruta aérea con Lima y sostener su proyección internacional.

Más sobre: Tucumán.



