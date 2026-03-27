Avanza el desarrollo del proyecto de un aeropuerto internacional en Cafayate

El Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recibió al gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, para continuar con el desarrollo del proyecto de un aeropuerto internacional en Cafayate.

“Cafayate y los Valles Calchaquíes tienen un potencial latente, que a partir de la creación de un aeropuerto internacional, pueden aprovechar de manera sustantiva” destacó Scioli.

“El presidente dio el puntapié a través de la política de cielos abiertos para que haya más mundo en Argentina y más Argentina en el mundo, por lo que impulsar y concretar este tipo de proyectos es uno de nuestros objetivos primordiales”, completó el funcionario nacional.

Por su parte, Gustavo Sáenz afirmó que “dimos un paso más para concretar el fortalecimiento de la conectividad aérea de Salta” y resaltó la oportunidad que significa este proyecto para “generar más trabajo y oportunidades para los salteños”.

Sec. Prensa Salta

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