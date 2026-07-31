Opinión: Reforma a la Carta Orgánica del BCRA propuesta por Milei

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) emitió un dossier sobre la propuesta de Javier Milei quién plantea que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tenga un único objetivo: preservar el valor de la moneda. Según el presidente, esta reforma elimina la multiplicidad de objetivos asignados al organismo y restablece como misión principal la estabilidad monetaria.

Sin embargo, en una comparación internacional, un mandato único constituye una excepción. La mayoría de los bancos centrales del mundo, además de velar por la estabilidad de la moneda, también persiguen metas como el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad financiera, la supervisión del sistema de pagos y el apoyo a la equidad social.

Solo algunos casos, como los bancos centrales de Perú y Colombia, presentan un enfoque similar al propuesto para el BCRA.

El proyecto oficial invoca, como modelo, al Banco Central de Reserva de Perú (BCRP), cuya Carta Orgánica es la más restrictiva de la región. Milei no sólo copia el modelo peruano, sino que lo excede en varios aspectos.

El proyecto de Milei toma la prohibición del financiamiento monetario directo al igual que Perú, aunque este último también conserva una cláusula acotada para la compra de títulos de deuda en el mercado secundario. La reforma propuesta no contemplaría estas operaciones, eliminando herramientas de política monetaria. Además, Milei añade sanciones penales por emisión monetaria.

En materia del giro de utilidades, Milei no sólo restringe la capacidad de transferencia, sino que también pretende condicionar la aplicación de los fondos por parte del Tesoro Nacional, algo que Perú no contempla.

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