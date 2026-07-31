Combustibles: el Gobierno nacional aplicó una suba parcial en agosto y dejó otro aumento para septiembre

A través del Decreto 693/26, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso una prórroga, manteniendo durante agosto una aplicación parcial de las actualizaciones impositivas correspondientes a 2024, 2025 y el primer trimestre de 2026, mientras que el remanente comenzará a regir desde el 1 de septiembre. El impacto final sobre los precios dependerá de la decisión comercial de las empresas refinadoras y expendedoras.

El Poder Ejecutivo justificó la postergación parcial de la actualización de los impuestos a los combustibles en la necesidad de sostener el crecimiento económico dentro de un esquema de equilibrio fiscal. Aunque la ley establece ajustes trimestrales según la inflación, su aplicación continúa siendo gradual para moderar el impacto en los precios.

Desde el sector, además, señalaron que el valor de los combustibles no depende únicamente de la carga tributaria, sino también de factores como el precio internacional del petróleo, el tipo de cambio, los biocombustibles y los costos operativos de las petroleras.

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