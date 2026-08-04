Falla de seguridad: nueve motocicletas siguen desaparecidas tras el robo al canchón municipal de Tartagal

Sucedió el pasado 31 de julio, cuando un grupo de personas irrumpió en el depósito de motocicletas secuestradas de la Dirección de Tránsito Municipal de Tartagal (Salta) y sustrajo 16 rodados. Como resultado de la investigación, siete de ellos fueron recuperados y dos hombres quedaron detenidos.

El fiscal penal 2 de Tartagal, Rafael José Medína, imputó de forma provisional a dos hombres mayores de edad como coautores del delito de robo en poblado y en banda. Tras la audiencia de imputación, desde la Fiscalía se solicitó que ambos permanezcan detenidos, mientras continúan numerosas medidas investigativas dispuestas para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Según la investigación, durante la madrugada del pasado 31 de julio, un grupo de personas se hizo presente en el depósito de motocicletas secuestradas dependiente de la Dirección de Tránsito Municipal de esa ciudad, y tras violentar candados, ingresaron al predio desde donde sustrajeron 16 rodados.

En el marco de la investigación, se logró recuperar siete rodados e identificar a dos sospechosos de haber tenido participación en el hecho, para quienes se solicitó la detención.

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