En Tartagal y Gral. Ballivián se reciben postulaciones al Bono Eléctrico para Jubilados y asesoramiento sobre la Tarifa Social

La Delegación Tartagal del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta realizará esta semana dos nuevos operativos territoriales en el departamento San Martín, con el objetivo de acercar asesoramiento, beneficios sociales y atención personalizada a los usuarios de la región.

Las actividades:

Miércoles 22 de julio , de 9:30 a 13:30 horas, en el Punto Digital ubicado en la Municipalidad de General Ballivián

, de 9:30 a 13:30 horas, en el Punto Digital ubicado en la Municipalidad de General Ballivián Viernes 24 de julio, de 15:30 a 19:30 horas, en la Plaza Juan Bautista Esper, ubicada en la intersección de San Miguel y San Pedro, en los barrios Santa María I y II de Tartagal.

Durante ambas jornadas se recibirán postulaciones al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados 2026, beneficio destinado a jubilados y pensionados que perciben el haber previsional mínimo y sean titulares del servicio de energía eléctrica. Para iniciar el trámite deberán presentar Documento Nacional de Identidad, la última factura del servicio eléctrico a su nombre y el último recibo de haberes.

Además, los usuarios podrán postularse a los Subsidios Provinciales, recibir asesoramiento sobre Tarifa Social, realizar reclamos vinculados a los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, y evacuar consultas sobre los distintos programas y herramientas que brinda el organismo.

Estos operativos forman parte del trabajo territorial permanente que desarrolla el Ente a través de sus Delegaciones y sedes distribuidas en toda la provincia.

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