El intenso olor a combustible alertó a los Gendarmes y permitió descubrir cocaína escondida en el tanque de una camioneta

Gendarmes de la Sección "Joaquín V. González", dependiente del Escuadrón 45 "Salta", junto con la Unidad de Reconocimiento "Tucumán" y "Santiago del Estero", al efectuar patrullajes dinámicos sobre la Ruta Provincial Nº 30, a la altura de la localidad salteña de Joaquín V. Gonzalez, detuvieron la marcha de una camioneta, cuyos ocupantes decían viajar con destino a Monte Quemado, Santiago del Estero.

Durante el control, los funcionarios advirtieron un bidón de combustible en el habitáculo, justificando el intenso olor proveniente del interior del vehículo. Al inspeccionar el sector del tanque, observaron que los tornillos de sujeción presentaban claros signos de haber sido removidos recientemente, lo que motivó una inspección más exhaustiva, con su desarmado frente a testigos.

Con la autorización de la Unidad Fiscal Federal de Salta, la camioneta fue trasladada hasta la Sección de la Fuerza, donde retiraron del lugar de almacenamiento paquetes con las características a los utilizados para el transporte de estupefacientes.

76 “ladrillos” con una sustancia orientaron las pruebas de Narcotest, dando positivo para cocaína con un peso total de 57 kilos 719 gramos.

Por disposición de la Unidad Fiscal Federal De Salta, Dr. Carlos Martín Amad, secuestraron la droga, la camioneta, una antena satelital, un teléfono celular y documentación de interés para la causa. El conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

GNA

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