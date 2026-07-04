El SMN ratifica alertas por frío extremo en gran parte del país

Una intensa ola de frío continúa afectando a gran parte de la Argentina y mantiene bajo alerta meteorológica a casi todo el territorio nacional. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ratificó para este fin de semana alertas por temperaturas extremas en la Ciudad de Buenos Aires y en otras 20 provincias, mientras sectores de Buenos Aires y Córdoba permanecen bajo alerta naranja debido al mayor riesgo sanitario asociado a la exposición prolongada a las bajas temperaturas.

El fenómeno confirma la persistencia de una de las irrupciones de aire polar más extensas del año, con registros térmicos que en distintas regiones del país se ubican por debajo de los valores habituales para esta época. Según el SMN, la alerta amarilla implica un efecto leve a moderado sobre la salud, aunque puede resultar peligrosa para grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Las provincias alcanzadas por la advertencia incluyen Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Buenos Aires, La Pampa, Neuquén, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La situación más delicada se concentra en áreas específicas de Buenos Aires y Córdoba, donde rige alerta naranja, categoría que el organismo reserva para eventos con capacidad de afectar incluso a personas sanas cuando la exposición al frío es prolongada.

En los últimos días, distintos medios informaron además un incremento en la demanda de energía para calefacción y una mayor asistencia de organismos sociales a personas en situación de calle, un fenómeno recurrente durante los episodios de frío extremo.

Los modelos meteorológicos coinciden en que la masa de aire de origen antártico continuará dominando las condiciones climáticas durante los próximos días. Diversos pronósticos indican que amplias regiones del centro y norte del país seguirán registrando temperaturas entre 6 y 10 grados por debajo de los valores normales para la época, con nuevas heladas intensas durante las madrugadas.

*con información de agencia NoticiasArgentinas

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