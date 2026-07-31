Continúan los operativos de atención sobre subsidios a la energía eléctrica, tarifa social y agua, entre otros, en comunidades originarias del norte salteño

Durante esta semana, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta desarrolló operativos territoriales en distintas localidades y comunidades del departamento Rivadavia; la atención continuará la próxima semana con nuevos puntos de atención en la zona perteneciente al municipio de Santa Victoria Este.

Personal del Entre brindaron asesoramiento personalizado, recibieron consultas, gestionaron reclamos y acompañaron a los usuarios en la postulación a los distintos beneficios administrados por el Organismo. Los operativos también alcanzaron a comunidades originarias, facilitando el acceso a herramientas de acompañamiento y protección de derechos, además de promover una atención cercana en zonas alejadas de los centros urbanos.

Entre otros, el Ente asesorará a los usuarios sobre la Tarifa Social Provincial, Bono Eléctrico Provincial postulación al Bono Eléctrico Provincial para Jubilados y Pensionados, se recibirán consultas y reclamos vinculados a los servicios de energía eléctrica, agua potable y saneamiento.

La atención continuará la próxima semana con el siguiente cronograma de operativos en el departamento Rivadavia:

Santa María: miércoles 5 de agosto, de 08:30 a 15:00 horas, en la plaza del pueblo.



Comunidad Pozo La Yegua: miércoles 5 de agosto, de 16:00 a 19:00 horas, en medio de la comunidad.



Alto La Sierra: jueves 6 de agosto , de 09:00 a 18:00 horas, en la Delegación Municipal.



Comunidad Rincón La Paz: viernes 7 de agosto, de 08:00 a 13:00 horas, en medio de la comunidad.



Comunidad La Estrella: viernes 7 de agosto, de 15:00 a 18:00 horas, en medio de la comunidad.



Más sobre: Santa Victoria Este.



