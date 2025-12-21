Desfinanciamiento del sistema educativo: el retroceso de las Escuelas Técnicas, Universidades, la Ciencia y Tecnología

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe respecto al desfinanciamiento del sistema educativo, el retroceso de las Escuelas Técnicas Profesionales, de las Universidades y de la Ciencia y Tecnología

Este informe contiene datos del proyecto de Presupuesto 2026. Principales conclusiones:

Recorte histórico a las escuelas técnicas : el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) cae 93% en términos reales en lo proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023.

el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) cae 93% en términos reales en lo proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023. Vaciado deliberado del FoNETP : aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina.

aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina. Presupuesto 2026 busca derogar pilares clave : el artículo 30 del proyecto de presupuesto buscar eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta de 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología.

el artículo 30 del proyecto de presupuesto buscar eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta de 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología. Fuerte ajuste educativo general : la Función Educación y Cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

la Función Educación y Cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Universidades en crisis : el presupuesto universitario tiene una caída real de 33,8% frente a lo ejecutado en 2023.

el presupuesto universitario tiene una caída real de 33,8% frente a lo ejecutado en 2023. Gravedad institucional : el Ejecutivo suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho abiertamente inconstitucional.

el Ejecutivo suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho abiertamente inconstitucional. Menos apoyo a estudiantes : las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026. Ciencia y tecnología también desfinanciadas : el presupuesto del área cae 48,8% real respecto de lo ejecutado en 2023

Informe completo:

