Desfinanciamiento del sistema educativo: el retroceso de las Escuelas Técnicas, Universidades, la Ciencia y Tecnología
21/12/2025
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe respecto al desfinanciamiento del sistema educativo, el retroceso de las Escuelas Técnicas Profesionales, de las Universidades y de la Ciencia y Tecnología
Este informe contiene datos del proyecto de Presupuesto 2026. Principales conclusiones:
- Recorte histórico a las escuelas técnicas : el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) cae 93% en términos reales en lo proyectado 2026 respecto de lo ejecutado en 2023.
- Vaciado deliberado del FoNETP : aunque sigue vigente por ley, el Gobierno ejecutó solo el 10,8% en 2025 y ejecutará apenas el 3,5% de lo que corresponde en 2026. En los hechos, lo elimina.
- Presupuesto 2026 busca derogar pilares clave : el artículo 30 del proyecto de presupuesto buscar eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, la garantía del 6% del PBI en inversión para educación y la meta de 1% del PBI en inversión en ciencia y tecnología.
- Fuerte ajuste educativo general : la Función Educación y Cultura cae 47,3% real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.
- Universidades en crisis : el presupuesto universitario tiene una caída real de 33,8% frente a lo ejecutado en 2023.
- Gravedad institucional : el Ejecutivo suspendió por decreto la ley de financiamiento universitario ya promulgada, un hecho abiertamente inconstitucional.
- Menos apoyo a estudiantes : las becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6% entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.
- Ciencia y tecnología también desfinanciadas : el presupuesto del área cae 48,8% real respecto de lo ejecutado en 2023
Informe completo:2025_12_21_Ajuste_en_escuelas_tecnicas_en_educacion_ciencia_y_tecnologia
