Encuentran un arsenal entre armas y municiones en un finca en Chicoana

Investigadores de la Policía de Salta allanaron ayer una vivienda ubicada en Chicoana donde secuestraron numerosos revólveres y pistolas semiautomáticas de distintos calibres, armas largas y grandas, entre otros explosivos. También elementos ópticos y mecánico con accesorios.

La investigación inició el 11 de diciembre pasado cuando el propietario del inmueble denunció el robo de armas. Se dio intervención a la Fiscalía Penal delegación El Carril y al Juzgado de Garantías 3.

Se secuestraron más de 55 armas de fuego entre escopetas, revólveres, carabinas, rifles, pistolas y más de 1100 cartuchos de diferentes calibres, granadas y accesorios de armas largas.

La causa fue caratulada como “Tenencia y/o Portación Ilegitima de Armas de Fuego”. El propietario fue puesto a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto continúa la investigación por el robo denunciado.

