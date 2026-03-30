ANSES: quienes cobran hoy lunes 30
30/03/2026
Hoy lunes 30 de marzo finalizan los pagos de las jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo e incluyen el aumento por movilidad del 2,88 por ciento. También concluye el cronograma de la Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- Titulares con documentos terminados en 8 y 9 cobran su haber.
Prestación por Desempleo
- Titulares con documentos concluidos en 8 y 9.
Más sobre: Actualidad.
Deja una respuesta
Noticias relacionadas