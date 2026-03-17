Monotributo más caro: la actualización de marzo eleva pagos

Los monotributistas comenzaron el mes de marzo con cambios en el régimen simplificado, los cuales impactan directamente en el monto a pagar cada mes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicó una actualización en los parámetros del sistema, por lo que hay nuevos valores para todas las categorías.

La modificación se debe al ajuste semestral, que se usa para actualizar el monotributo. Como resultado, tanto las cuotas mensuales como los límites de facturación se incrementaron, lo que obliga a los contribuyentes a pagar montos más altos y tener que revisar su situación actual.

El cambio actual viene después del proceso de recategorización que se realizó durante febrero. Por este motivo, muchos contribuyentes no solo pasaron a una escala superior o siguiente categoría, sino que también van a tener que pagar cuotas más altas desde marzo.

A partir de marzo, todas las categorías del monotributo registran un aumento en el monto mensual a pagar y afectan tanto a quienes prestan servicios como a quienes venden bienes.

La categoría A quedó establecida en $42.386,74 mensuales

La categoría B pasó a tener una cuota de $48.250,78 por mes.

La categoría C, su valor varía dependiendo de la actividad. Para quienes prestan servicios, la cuota mensual está en $56.501,85, mientras que para quienes comercializan bienes se ubica en $55.227,06.

Las categorías intermedias también registraron el mismo incremento porcentual. Cada escalón del monotributo registró un incremento del 14,29% sobre los valores vigentes hasta febrero.

La categoría K, al igual que la categoría C, los montos a pagar tienen diferencias según la actividad declarada. Para prestadores de servicios, el monto mensual es de $1.381.687,90, mientras que para quienes se dedican a la venta de bienes llega a los $600.879,51.

El monto total del monotributo incluye tres componentes: el componente impositivo, el aporte jubilatorio y la obra social.

Nuevos topes de Ingresos Brutos - Límites de facturación

Con la actualización del régimen simplificado, también vinieron cambios en los límites de facturación anual que determinan la categoría de cada monotributista.

Estos topes determinan en qué categoría debe inscribirse cada monotributista, según sus ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses de actividad. Los nuevos valores son los siguientes:

La categoría A permite facturar hasta $10.277.988,13 anuales.

La categoría B tiene un límite de $15.058.447,71 por año.

La categoría C admite ingresos de hasta $21.113.696,52 anuales.

La actualización de estos parámetros puede permitir que algunos contribuyentes permanezcan dentro de su categoría actual, si sus ingresos siguen estando dentro de los nuevos límites. Pero el aumento en las cuotas hace que igualmente tengan que pagar montos más altos.

Estos valores también serán relevantes en la próxima instancia de recategorización obligatoria del monotributo, que se realizará en agosto, y es cuando los contribuyentes van a tener que analizar nuevamente sus ingresos.

Por qué aumentó el monotributo en marzo

El incremento que se comenzó a aplicar en marzo es debido al sistema de actualización automática que sirve para mantener vigentes los parámetros del monotributo ante a la inflación. ARCA toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para calcular los ajustes del régimen simplificado.

En este caso, el aumento del 14,29% surge de la inflación acumulada durante el segundo semestre de 2024, período comprendido entre julio y diciembre de ese año.

Debido a este esquema, el monotributo se actualiza dos veces por año, en marzo y en septiembre. Cada actualización toma como referencia la variación de precios del semestre anterior.

Este mecanismo busca evitar que los valores del régimen queden desactualizados frente al avance de la inflación. Sin embargo, también genera aumentos periódicos en las cuotas que deben pagar los contribuyentes.

La próxima modificación del monotributo llegará en septiembre, cuando ARCA vuelva a ajustar tanto las cuotas como los topes de facturación tomando en cuenta la inflación registrada durante el primer semestre de 2025.

fuente: Ámbito

Más sobre: Economia.



