Samsung anunció hoy los nuevos modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9, dando paso a una nueva era de fácil acceso a la información vinculada a la salud, donde los usuarios pueden acceder a conocimientos detallados y significativos sobre su bienestar simplemente con llevar puestos estos dispositivos.

Para ofrecer una funcionalidad continua, Samsung presenta potentes innovaciones que maximizan la comodidad a la vez que mejoran el rendimiento con la batería de mayor capacidad y la pantalla más brillante hasta la fecha de Galaxy Watch, además de el procesador Snapdragon Wear® Elite. Actuando como la puerta de entrada definitiva a la información de la salud impulsada por IA, esta innovadora línea premium transforma datos biométricos complejos en orientación personalizada y práctica en todo el espectro de la salud del usuario.

“Samsung está comprometida a ayudar a las personas a vivir mejor. Buscamos que el cambio de la medicina reactiva a la preventiva sea una experiencia tan fácil como inevitable. Al integrar los dispositivos cotidianos con nuestra presencia global, estamos creando una experiencia de salud profundamente conectada”, dijo TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la división de Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. “Los nuevos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 representan un gran avance en la visión de Samsung sobre la salud. Al monitorear continuamente los datos de salud desde la muñeca, estos nuevos relojes actúan como un atento compañero de salud, convirtiendo los signos vitales diarios en información proactiva y práctica, y proporcionando alertas oportunas.”

El nuevo Galaxy Watch Ultra2 de 47 mm en color Titanium Gray

Galaxy Watch Ultra2 representa lo mejor de Samsung en cuanto a potencia y tecnología avanzada en un Galaxy Watch. Está diseñado para aventuras extremas al aire libre y para quienes buscan un alto rendimiento, exigiendo un desempeño duradero, fiabilidad, resistencia, precisión en el seguimiento y monitoreo continuo de la salud en condiciones extremas.

Los modos de seguimiento específicos de Galaxy Watch Ultra2 para deportes al aire libre ayudan a los usuarios a superar sus límites de forma segura y a alcanzar su máximo rendimiento. La función Trail Run registra detalles de elevación, progreso en ascensos e impacto del terreno, para que los usuarios puedan controlar mejor su ritmo y reducir el riesgo de lesiones. También ofrece orientación de hidratación en tiempo real a través de Nutrition Alert (Alerta de Nutrición), una nueva función que se suma a la ya existente Sweat Loss (Pérdida de Sudor). Al estimar la pérdida de sudor en relación con el peso corporal, brinda orientación sobre cuándo y cuánto hidratarse, ayudando a los usuarios a alcanzar sus objetivos como corredor.

Galaxy Watch Ultra2 también es compatible con el buceo profesional. Con clasificación IP69K, resistencia 10 ATM y certificación EN13319, no solo es resistente al polvo y al agua, sino que además está listo para bucear. En el momento en que el usuario entra en el agua, puede registrar automáticamente datos de buceo en tiempo real, como profundidad, tiempo y temperatura del agua, directamente desde su muñeca. Además, los usuarios pueden acceder a funciones avanzadas de buceo, como el seguimiento de la velocidad de ascenso y descenso y los límites de seguridad para las inmersiones, mediante la aplicación exclusiva Ultra2 Diving, que se espera esté disponible a finales de este año. Desarrollado con Mares, la marca líder mundial en equipos de buceo, estas funciones mejoran significativamente las capacidades de buceo del reloj.

Una vez que el usuario entra al agua, Galaxy Watch Ultra2 registra automáticamente datos de buceo en tiempo real, como la profundidad, el tiempo y la temperatura del agua.

Para ofrecer estas funciones de salud deportiva de nivel profesional, Galaxy Watch Ultra2 está diseñado con un rendimiento de hardware sin precedentes. Está equipado con una enorme batería de 800 mAh, lo que supone un aumento del 35% en la capacidad en comparación con el modelo Ultra anterior. Impulsado por el procesador Snapdragon Wear Elite, establece un nuevo referente en potencia, velocidad y seguimiento GPS de alta precisión para la línea Ultra. La pantalla ampliada proporciona al primer smartwatch del mundo 5.000 nits de brillo, lo que permite una visibilidad nítida incluso bajo luz solar intensa.

Galaxy Watch Ultra2 conserva su carcasa de titanio resistente a los golpes para garantizar una durabilidad robusta, al tiempo que introduce mayor comodidad y estabilidad para un espectro más amplio y diverso de usuarios. A pesar de una batería significativamente más grande, Galaxy Watch Ultra2 logra un diseño innovador y más delgado, diseño que se adapta perfectamente tanto a actividades deportivas y al aire libre como al uso cotidiano. La avanzada reingeniería interna reduce significativamente el grosor del dispositivo en un 12% en comparación con la generación anterior. Gracias a sus correas más ligeras y suaves que reducen el peso, Galaxy Watch Ultra2 ofrece la posibilidad de usarlo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, un seguimiento de datos biométricos de alta precisión y una comodidad excepcional.

Galaxy Watch9: Bienestar diario con comodidad durante todo el día y una batería de larga duración

Galaxy Watch9 está disponible con correas en diferentes materiales y colores, incluidas opciones de silicón suave y tela ligera.

Galaxy Watch9 es el compañero de salud diario definitivo, diseñado para usuarios preocupados por su bienestar que desean crear hábitos más saludables a través de un seguimiento sencillo y continuo de la actividad física y el sueño. Este versátil reloj convierte los biomarcadores personales en información útil sobre la salud, lo que permite a los usuarios gestionar fácilmente sus rutinas diarias con solo llevarlo puesto.

Para maximizar su función como compañero de salud, Galaxy Watch9 cuenta con un potente hardware y un diseño increíblemente cómodo. Presenta una carcasa de aluminio ligera pero duradera que conserva la característica silueta acolchada de Galaxy Watch, refinada específicamente para un ajuste más ceñido y natural en la muñeca. Gracias a su amplia variedad de correas intercambiables de tacto suave, Galaxy Watch9 ayuda a garantizar una comodidad inigualable durante todo el día, lo que permite el uso continuo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, necesario para recopilar datos de salud precisos y consistentes.

Esta excepcional comodidad de uso se debe a innovaciones internas de última generación. El nuevo procesador Snapdragon Wear Elite proporciona a Galaxy Watch9 un enorme impulso en velocidad y eficiencia para un monitoreo de la salud fluido y sin interrupciones. Su eficiente batería de 390 mAh ofrece un seguimiento fiable las 24 horas del día, de día y de noche. Además, una brillante pantalla de 3.000 nits ofrece una legibilidad sin esfuerzo y una visibilidad nítida en cualquier condición de iluminación, lo que facilita a los usuarios consultar su estado de salud de un vistazo.

Salud impulsada por IA: Información integral y práctica sobre salud

El núcleo de los modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 lo constituyen las funciones de salud con inteligencia artificial de Samsung. El sensor BioActive de Galaxy Watch captura datos biométricos continuos sobre los hábitos de vida del usuario para desarrollar un conocimiento profundo de su salud. Galaxy Watch traduce estos complejos datos biométricos en recomendaciones sencillas y proactivas, ayudando a los usuarios a comprender no solo lo que está ocurriendo en su cuerpo, sino también qué hacer a continuación.

Las nuevas funcionalidades, disponibles tanto en Galaxy Watch Ultra2 como en Galaxy Watch9, impulsan la visión de Samsung sobre la atención preventiva al combinar datos cotidianos con años de rigurosa investigación clínica llevada a cabo con universidades e instituciones médicas de renombre mundial. Partiendo de esta base, Galaxy Watch está diseñado para ofrecer una guía de salud más precisa y útil en pilares clave como el sueño, la actividad física, la salud cardiovascular y la recuperación.

Vitals (Signos Vitales): Monitorea de forma proactiva el estado de salud personal del usuario durante el sueño y proporciona alertas sin interrupciones ante desviaciones significativas.

Monitorea de forma proactiva el estado de salud personal del usuario durante el sueño y proporciona alertas sin interrupciones ante desviaciones significativas. Heart Health Score (Puntuación de Salud Cardíaca): Ofrece una comprensión sencilla del bienestar cardiovascular a través de una puntuación simple y práctica, junto con recomendaciones personalizadas sobre estilo de vida.

Ofrece una comprensión sencilla del bienestar cardiovascular a través de una puntuación simple y práctica, junto con recomendaciones personalizadas sobre estilo de vida. Daily Cardio Load (Carga cardiovascular diaria) : Optimiza el entrenamiento mediante una guía personalizada sobre el volumen de ejercicio y las necesidades estimadas de recuperación.

: Optimiza el entrenamiento mediante una guía personalizada sobre el volumen de ejercicio y las necesidades estimadas de recuperación. Fitness Index (Índice de aptitud física): Ofrece una visión integral de la condición física con objetivos personalizados para mejorar el rendimiento diario.

Gracias a estas funciones, los usuarios pueden acceder a información inteligente y personalizada que les permite gestionar sin problemas su camino hacia el bienestar a largo plazo y alcanzar sus objetivos.

Colecciones de correas creadas específicamente para este fin: Diseñadas para cada estilo de vida

Un smartwatch debe ser tan único como su usuario, y tanto Galaxy Watch Ultra2 como Galaxy Watch9 ofrecen una amplia gama de opciones de correas para adaptarse a cada estilo de vida.

Dado que el rendimiento de élite exige el equipo adecuado para cada momento, Samsung ofrece una colección especializada de correas. Ya sea que los usuarios estén enfrentando terrenos difíciles, buceando en profundidad o asistiendo a una reunión de negocios, tienen la flexibilidad de elegir la correa perfecta adaptada a su propósito y entorno específicos, garantizando una funcionalidad óptima sin dejar de lado el estilo. Los usuarios tienen las siguientes opciones para elegir:

Marine : correa de silicona aún más ligera y transpirable, diseñada para aventuras de todo el día y condiciones extremas.

: correa de silicona aún más ligera y transpirable, diseñada para aventuras de todo el día y condiciones extremas. PeakForm : correa de material híbrido que ofrece un acabado de primera calidad, optimizado tanto para la elegancia como para el rendimiento deportivo.

: correa de material híbrido que ofrece un acabado de primera calidad, optimizado tanto para la elegancia como para el rendimiento deportivo. Trail: correa de tela clásica que ofrece mayor transpirabilidad y un ajuste superior para una comodidad duradera, incluso durante actividades al aire libre exigentes como correr.

Diseñada pensando en la máxima expresión personal, la nueva y amplia colección de correas de Watch9 permite a los usuarios mostrar su estilo personal y personalizar su aspecto. Con materiales innovadores y una vibrante gama de colores, estas correas maximizan la comodidad en diferenrtes actividades, desde entrenamientos intensos hasta tus rutinas diarias:

Sports : un modelo más fino y suave para todo tipo de usos, que ofrece la máxima comodidad y una transición sin esfuerzo entre los entrenamientos y la vida cotidiana.

: un modelo más fino y suave para todo tipo de usos, que ofrece la máxima comodidad y una transición sin esfuerzo entre los entrenamientos y la vida cotidiana. Misty : fabricada con silicona suave de primera calidad que se ajusta de forma segura a la muñeca para un ajuste estable y sin movimientos. Con sus sutiles y suaves colores de dos tonos, ofrece un aspecto sofisticado que complementa a la perfección el estilo cotidiano del usuario.

: fabricada con silicona suave de primera calidad que se ajusta de forma segura a la muñeca para un ajuste estable y sin movimientos. Con sus sutiles y suaves colores de dos tonos, ofrece un aspecto sofisticado que complementa a la perfección el estilo cotidiano del usuario. Fabric: una correa ligera y transpirable para uso diario que ofrece la máxima comodidad, incluso durante el sueño.

Los modelos Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 incluyen beneficios exclusivos de prueba por suscripción:

Prueba gratuita de Strava por 60 días: Los usuarios pueden comenzar a entrenar con la comunidad más activa del mundo, donde 195 millones de personas activas en 185 países registran cada esfuerzo y se apoyan mutuamente. Pero Strava va más allá del entrenamiento: los usuarios pueden conectar con su comunidad y descubrir nuevas rutas para correr registrando sus entrenamientos directamente en su reloj y luego abriendo la aplicación Strava en su teléfono móvil. Para activar una prueba gratuita, los usuarios pueden abrir la aplicación móvil de Strava, ir a Configuración y pulsar la oferta de Samsung.

Disponibilidad

Las nuevas series Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 amplían el ecosistema de IA de Samsung, ofreciendo experiencias de acompañante inteligente en todos los formatos: desde la muñeca hasta el bolsillo y el hogar.

Galaxy Watch Ultra2 estará disponible en un tamaño de 47 mm, mientras que Galaxy Watch9 estará disponible en dos tamaños: 40 mm y 44 mm. Los usuarios de Galaxy Watch Ultra2 podrán elegir entre Titanium Silver o Titanium Gray. Mientras tanto, el modelo Galaxy Watch9 de 40 mm estará disponible en color Cream y Graphite, mientras que Galaxy Watch9 de 44 mm estará disponible en color Graphite y Silver.

Galaxy Watch Ultra2 y Galaxy Watch9 se podrán adquirir en Argentina a finales de agosto.

Especificaciones

Galaxy Watch Ultra2 Galaxy Watch9 Color * Los colores disponibles pueden variar según el mercado, el operador o el minorista. 47mm: Titanium Silver, Titanium Gray 44mm: Graphite, Silver 40mm: Graphite, Cream Dimensiones y Peso 47mm: 47,4 x 47,1 x 10,7mm (61,5g) 44mm: 46,0 x 43,7 x 8,6 mm (34,0 g) 40mm: 42,7 x 40,4 x 8,6 mm (31,5 g) Pantalla Cristal de zafiro – 47mm: Pantalla Super AMOLED de 1,52 pulgadas (38,5 mm), 498×498, Full Color Always On, hasta 5.000 nits Cristal de zafiro – 44mm: 1,47 pulgadas (480×480) – 40mm: 1,34 pulgadas (438×438) Pantalla Super AMOLED, Full Color Always On, hasta 3.000 nits Procesador Qualcomm SDW6100 (Penta-Core, 3nm) Memoria y Almacenamiento Memoria 2GB + Almacenamiento 64GB Memoria 2GB + Almacenamiento 32GB Batería 800mAh 44mm : 445mAh 40mm: 390mAh Carga Carga rápida de alta frecuencia (Carga inalámbrica basada en WPC) Carga rápida (Carga inalámbrica basada en WPC) SO Wear OS con tecnología Samsung (Wear OS 7) UI One UI 9 Watch Sensores Sensor Samsung BioActive (Sensor óptico bioseñal + Señal cardíaca eléctrica + Análisis de impedancia bioeléctrica), Sensor de temperatura, Acelerómetro, Barómetro, Sensor giroscópico, Sensor geomagnético, Sensor de luz Conectividad LTE[17], Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz+5GHz, NFC, GPS de doble frecuencia L1+L5 Durabilidad y Resistencia al agua 10ATM+ / IP69K / MIL-STD-810H /

EN13319 5ATM + / IP68 / MIL-STD-810H Compatibilidad Android 13.0 o superior y con más de 1,5 GB de memoria * La activación del dispositivo sólo está disponible tras conectarlo a un smartphone compatible con Google Mobile Services. Los dispositivos compatibles pueden variar según el mercado, el operador o la marca del dispositivo.

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