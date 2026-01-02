Es oficial la quita de subsidios de gas y luz, quienes la seguirán recibiendo

El gobierno nacional formalizó el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tanto para la luz como para el gas, que implica un importante recorte en la cantidad de beneficiarios. De este modo, se eliminan los tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) que regían hasta ahora y se establecieron nuevos criterios de ingresos para seguir recibiendo los subsidios.

La medida quedó establecida en el Decreto 943/2025, publicado este 2 de enero de 2026 en el Boletín Oficial, luego de la consulta pública a la que llamó durante diciembre y del compromiso en esta materia asumido por Argentina ante el FMI.

La eliminación de los niveles N1, N2 y N3

El decreto elimina la segmentación en tres niveles de ingresos (N1 o sectores altos, N2 o sectores bajos y N3 o sectores medios) que regía desde 2022 y crea una única categoría de beneficiarios, integrada por los hogares que “efectivamente solicitan y necesitan” subsidio para acceder al consumo energético indispensable.

Creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF)

El texto crea el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que reemplaza al Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) y se construirá sobre su base de datos. Quienes ya estaban inscriptos en el RASE no deberán reinscribirse, aunque podrán actualizar su declaración jurada (grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro). La consulta del estado se habilita vía Mi Argentina y la revisión de categorización se canaliza por Trámites a Distancia (TAD).

Quiénes podrán seguir accediendo a los subsidios a la luz y el gas

El Gobierno fijó como umbral para recibir el SEF que el hogar tenga ingresos netos del grupo familiar iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) de un “Hogar 2”, según INDEC. Actualmente, esto equivale a $3.771.987, acorde a la canasta básica de noviembre.

También mantiene el acceso para hogares con integrantes con Certificado de Vivienda (ReNaBaP) o Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas. En el caso del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el decreto establece que la Secretaría de Energía deberá evaluar cómo se traduce en necesidad de asistencia.

Además, se habilita a la autoridad de aplicación a usar indicadores patrimoniales como presunción de ingresos, con cruces de información (SINTyS y otras bases) y criterios de georreferenciación, para rechazar solicitudes o excluir beneficiarios.

Cuáles son los nuevos topes de consumo subsidiados en luz y gas

Para electricidad, el decreto fija dos bloques de consumo base subsidiado:

300 kWh en meses de mayor consumo: enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

150 kWh en meses de menor consumo: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Esto supone, a priori, una bonificación general del 50% sobre el consumo base durante todo el año para la electricidad.

Para gas natural, se mantienen los bloques de consumo base ya definidos en resoluciones previas y se extienden al gas propano indiluido por redes. Todo consumo que exceda esos volúmenes máximos no tendrá bonificaciones.

Aún así, para 2026, prevé además una bonificación adicional extraordinaria de hasta 25% (sobre el consumo base) para electricidad, gas natural y propano por redes, con reducción progresiva entre enero y diciembre, bajo facultades de la Secretaría de Energía.

*con información de ElDestape

Más sobre: Actualidad.



