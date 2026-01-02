ANSES: calendario de pagos de enero 2026
02/01/2026
La ANSES informó acerca de los calendarios de pagos de enero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 9 de enero
- DNI terminados en 1: 12 de enero
- DNI terminados en 2: 13 de enero
- DNI terminados en 3: 14 de enero
- DNI terminados en 4: 15 de enero
- DNI terminados en 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6: 19 de enero
- DNI terminados en 7: 20 de enero
- DNI terminados en 8: 21 de enero
- DNI terminados en 9: 22 de enero
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 12 de enero
- DNI terminados en 1: 13 de enero
- DNI terminados en 2: 14 de enero
- DNI terminados en 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4: 16 de enero
- DNI terminados en 5: 19 de enero
- DNI terminados en 6: 20 de enero
- DNI terminados en 7: 21 de enero
- DNI terminados en 8: 22 de enero
- DNI terminados en 9: 23 de enero
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de enero
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de enero al 12 de febrero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 12 de enero al 12 de febrero
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 9 de enero al 12 de febrero
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de enero
